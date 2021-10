Kiinaa vaatii täydellistä selontekoa onnettomuudesta jännitteisellä vesialueella. Asiantuntijat pitävät mahdollisena, että onnettomuus johtui luonnollisista syistä.

Epäselvässä vedenalaisessa onnettomuudessa vaurioitunut yhdysvaltalainen ydinsukellusvene USS Connecticut on palannut omin avuin tukikohtaansa. Alus joutui onnettomuuteen jo viime lauantaina, mutta Yhdysvaltain laivasto kertoi tapauksesta vasta torstaina.

Etelä-Kiinan meren jännitteisillä vesillä tuntemattomaan esineeseen törmännyt alus palasi tukikohtaansa Guamissa perjantaina. Aluksen kyydissä oli koko miehistö. Törmäyksessä loukkaantui 11 sotilasta, Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat uutistoimisto Reutersin mukaan.

Laivasto kertoi torstaina, että USS Connecticut, Seawolf-luokan taistelusukellusvene, oli ”törmännyt esineeseen sukelluksissa ollessaan” lokakuun 2. päivä. Laivaston mukaan alus oli törmäyshetkellä kansainvälisellä vesialueella.

Nimettömänä lausunnon antanut Yhdysvaltain viranomainen sanoi aluksen olleen Etelä-Kiinan merellä, mutta ei kertonut tarkempia koordinaatteja. Viranomainen ei suostunut paljastamaan myöskään sitä, kuinka syvällä alus oli onnettomuushetkellä.

Onnettomuuden syy on määrä selvittää.

Tapaus on herättänyt kiinnostusta ja kysymyksiä julkisuudessa muun muassa siitä syystä, että Yhdysvaltain ja sen liittolaisten välit Kiinaan ovat kiristyneet viime aikoina. Yksi kiistojen kohteista on strategisesti tärkeä Etelä-Kiinan meri.

Yhdysvaltain laivasto partioi ja osallistuu erilaisiin operaatioihin säännöllisesti Etelä-Kiinan merellä. Kiinalla ja alueen muilla mailla on kiistaa siitä, kenelle alueen pienet saaret ja riutat kuuluvat. Yhdysvallat on haastanut alueellisten liittolaistensa kanssa Kiinan tulkinnan, joiden mukaan alueet kuuluvat Kiinalle.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian sanoi perjantaina, että Peking on ”äärimmäisen huolestunut” törmäyksestä. Hän syytti Yhdysvaltoja onnettomuuden luonteen pimittämisestä.

Zhao vaati Washingtonia antamaan ”yksityiskohtaisen selonteon” tapahtumasta ja siitä, aiheutuiko onnettomuudesta ydinvuotoja ja turmeltuiko merellinen luonto.

Lue lisää: Australian ja Ranskan selkkaus nosti otsikoihin ydinsukellus­veneet: tällaisia ne ovat

Uutiskanava CNN:lle puhunut laivaston tiedottaja kertoi, että ydinsukellusvene oli vaurioitunut, ja että tapahtumista tehdään ”täydellinen tutkinta ja arviointi”.

USS Connecticut on yksi kolmesta Yhdysvaltain laivaston Seawolf-luokan sukellusveneestä. Yli 9 000 tonnia painava ja 107 metriä pitkä ydinsukellusvene valmistui vuonna 1998. Sen voimanlähteenä on yksi ydinreaktori. Miehistöä alukseen mahtuu 140.

Vaikka alus on jo yli 20 vuotta vanha, sen teknologiaa on päivitetty nykyaikaa vastaavaksi. Yhdysvaltain laivaston mukaan alus on ”poikkeuksellisen hiljainen, nopea, hyvin aseistettu ja varustettu kehittyneillä antureilla”, CNN kertoo.

Onnettomuuden yksityiskohdista ei ole selvyyttä, mutta asiantuntijat pitävät Etelä-Kiinan meren sukellusolosuhteita haastavina jopa kehittyneille sukellusveneille ja niiden kaikuluotaimille.

”Se on voinut olla niin pieni esine, että kaikuluotaimet eivät ole havainneet sitä meluisassa ympäristössä”, sotastrategian professori Alessio Patalano Lontoon Kings Collegesta sanoi CNN:lle. Patalanon mukaan USS Connecticut edustaa kehittyneimpiä sukellusveneitä, mitä markkinoilla on tarjolla.

Yhdysvaltain laivaston sukellusveneet käyttävät niin kutsuttua ”passiivista kaikuluotainta” havaitsemaan aluksen ympärillä olevia esineitä tai esteitä.

Passiivinen kaikuluotain havaitsee vain ääniä, jotka tulevat niitä kohti, kun taas ”aktiivinen kaikuluotain” lähettää merkkiääniä ja sen jälkeen rekisteröi alukseen takaisin palaavat kaiut, CNN kertoo.

Passiivinen kaikuluotaus mahdollistaa sen, että alus on hiljainen eikä vihollinen havaitse sitä herkästi. Tällöin alus joutuu kuitenkin käyttämään muita laitteita tai useita passiivisia kaikuluotaimia havaitakseen kulkureitillä olevat esineet tai esteet.

Etelä-Kiinan meri on yksi maailman vilkkaimmista kauppa- ja kalastusreiteistä. Niinpä veden alla on runsaasti ääniä, jotka saattavat sotkea kaikuluotaimia.

Patalanon mukaan meriliikenteen aiheuttama meteli on hyvinkin voinut vaikuttaa kaikuluotaimiin, minkä seurauksena alus on törmännyt johonkin esteeseen tai kappaleeseen.

On myös mahdollista, että alus on törmännyt merenpohjaan, jonka pinnanmuodot ovat alituisessa muutostilassa.

”Ympäristö ja merenpohja noilla vesillä on hitaassa mutta jatkuvassa muutoksen tilassa”, laivaston entinen kapteeni ja Tyynenmeren alueiden operaatiojohtaja Carl Schuster arvioi CNN:lle.

”Se on aluetta, jossa vaaditaan jatkuvaa pohjanmuotojen kartoittamista. Siellä on mahdollista törmätä kartoittamattomaan maanalaiseen vuoreen.”

Kyseessä oli jo toinen sukellusveneonnettomuus alueella tänä vuonna. Huhtikuussa indonesialainen sukellusvene upposi Balin salmessa. Onnettomuudessa kuoli 53 ihmistä.

Indonesian laivaston mukaan onnettomuuden aiheutti ”luonnollinen/ympäristöllinen tekijä”, mutta yksityiskohtia ei ole kerrottu.

Filippiinien merellä järjestettiin lokakuun alussa sotaharjoitus, johon osallistui Yhdysvaltain lentotukialukset USS Ronald Reagan ja USS Carl Vinston.

Yhdysvaltain sota-alusten lisäksi harjoituksessa oli mukana muun muassa Japanin ja Britannian kalustoa ja yhteensä yli 15 000 merisotilasta kuudesta maasta, Yhdysvaltain laivasto kertoi tiedotteessa.

Oikaisu 9. lokakuuta kello 14.54: Uutisessa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että USS Connecticut painaa yli yhdeksän tonnia. Oikea paino on yli yhdeksäntuhatta tonnia.