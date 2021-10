Kaikkiaan saarella on tuhoutunut tulivuoren­purkauksen takia yli 800 rakennusta. Noin 6 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Espanjan La Palmalla purkautuvan Cumbre Vieja -tulivuoren laava sytytti lauantaiaamulla tuleen useita rakennuksia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tulipaloissa tuhoutui silminnäkijöiden mukaan ainakin neljä tulivuoren lähellä Callejon de la Gatan kylässä sijainnutta taloa.

Lisäksi La Palmalla mitattiin lauantaina lähes 40 pientä maanjäristystä, joista suurin oli voimakkuudeltaan 4,1, kertoo Espanjan geologian virasto.

Cumbre Vieja -tulivuori kuvattuna La Palmalla lauantaina 9. lokakuuta.

Cumbre Vieja alkoi purkautua 19. syyskuuta Kanariansaariin kuuluvalla La Palmalla.

Tulivuoresta valunut laava on tuhonnut yli 150 hehtaaria viljelysmaata saarella. Reutersin mukaan kaikkiaan yli 800 rakennusta on tuhoutunut ja noin 6 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Saarella asuu noin 83 000 ihmistä.

La Palman lentokenttä on ollut torstaista lähtien suljettuna tulivuoresta purkautuneen vulkaanisen tuhkan takia. Purkauksen arvioidaan jatkuvan vielä viikkojen ajan.

Seuraa suoraa lähetystä purkauksesta tästä. Lähetyksessä saattaa olla katkoksia: