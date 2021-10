Kyseessä on kolmas kerta, kun Latviassa otetaan käyttöön poikkeustila koronapandemian takia.

Koronavirustilanne on vaikea Latviassa. Samalla maassa on järjestetty mielenosoituksia koronavirusrajoituksia vastaan, muun muassa 18. elokuuta.

Latviassa on julistettu maanantaina alkava kolmen kuukauden mittainen poikkeustila koronatilanteen pahenemisen vuoksi, kertoo Latvian hallitus tiedotteessa.

Asiasta uutisoi muun muassa maan yleisradioyhtiö LSM. Päätös poikkeustilasta tehtiin perjantaina 8. lokakuuta.

Kyseessä on kolmas kerta, kun Latviassa otetaan käyttöön poikkeustila korona­virus­pandemian takia. Latvian tartuntaluvut ovat nousseet ennätystasolle viime aikoina, ja sairaanhoito on vakavasti kuormittunut. Maassa on kaikkiaan todettu liki 167 000 koronatartuntaa ja tautiin on kuollut lähes 2 800 ihmistä.

Vain noin puolet Latvian aikuisväestöstä on saanut edes yhden koronarokotuksen, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Poikkeustilan perusteella kaikki julkisen sektorin työntekijät velvoitetaan ottamaan koronavirusrokotus virasta pidättämisen uhalla.

Tietyillä yksityisen sektorin työpaikoilla koronatodistus tulee pakolliseksi. Etätyö tulee pakolliseksi kaikille, jotka voivat sitä tehdä, ja kouluissa opettajille ja yli kuusivuotiaille oppilaille tulee maskipakko. Julkisessa liikenteessä saa alennuksia vain, jos matkustajalla on esittää koronatodistus.

Maanantaista lähtien myös kasvomaskin käyttö tulee pakolliseksi kaikissa julkisissa tiloissa, myös kouluissa. Rokottamattomat tai ne, jotka eivät ole sairastaneet koronatautia, saavat poikkeustilan ajan kokoontua yksityistilaisuuksiin vain kymmenen ihmisen voimin. Ulkona järjestettäviin tilaisuuksiin saa kokoontua yhteensä 20 ihmistä.

Rokottamattomilta latvialaisilta kielletään poikkeustilan ajaksi myös moniin kauppoihin pääsy. He saavat hallituksen tiedotteen mukaan tehdä ostoksia vain päivittäistavarakaupoissa, kuten ruokakaupoissa ja apteekeissa.

Koronatilanne on vaikea myös Latvian naapurimaissa Virossa ja Liettuassa.