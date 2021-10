Berliinin poliisi tutkii salaperäistä ”Havannan syndroomaa” – Yhdysvaltain lähetystön työntekijöillä on havaittu lukuisia oireita

Noin kaksisataa Yhdysvaltain virkailijaa eri puolilla maailmaa on saanut merkillisiä oireita, joiden uskotaan tulleen energia-aseen käytöstä.

Berliinin poliisi ilmoitti perjantaina tutkivansa useita tapauksia, jotka liittyvät niin sanottuun Havannan syndroomaan Yhdysvaltain lähetystössä Berliinissä.

Kyseessä on salaperäinen sairaus tai oire, josta parisataa Yhdysvaltain diplomaattia ja viranomaista sekä heidän perheenjäsentään on kärsinyt eri puolilla maailmaa.

Syndroomaan on yhdistetty muun muassa migreeni, pahoinvointi, muistikatkokset ja huimaus.

Asia nousi julkisuuteen vuonna 2016, kun kymmenet Yhdysvaltain lähetystössä Kuuban pääkaupungissa Havannassa puhuivat oireilustaan. Asianosaiset ovat kertoneet myös kuulleensa outoja surisevia ääniä ja tunteneensa omituista painetta päänsä sisällä.

Berliinin poliisi sanoo käynnistäneensä elokuussa tutkinnan ”väitetystä ääniasehyökkäyksestä Yhdysvaltain lähetystön työntekijöitä vastaan”, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Poliisi ei kertonut yksityiskohtia tutkinnasta.

Lähetystön tiedottaja ei kommentoinut Berliinin tapahtumia uutistoimisto Reutersille mutta sanoi, että Yhdysvallat tutkii vastaavia tapauksia eri puolilla maailmaa.

Presidentti Joe Biden allekirjoitti perjantaina lain, joka mahdollistaa taloudellisen tuen hallituksen työntekijöille, jotka kärsivät syndroomasta.

Heinäkuussa Itävalta ilmoitti selvittävänsä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa epäiltyjä tapauksia Yhdysvaltain diplomaattikunnassa Wienissä.

Yhdysvaltain keskus­tiedustelu­palvelun CIA:n johtaja William Burns sanoi heinäkuussa, että kahdensadan oireista kärsivän amerikkalaisen joukossa on noin sata CIA:n työntekijää tai heidän perheenjäsentään.

Yhdysvaltain tiedeakatemia ilmoitti joulukuussa, että todennäköisin selitys oireille on altistuminen energia-aseen säteille.

Burnsin mukaan on hyvin mahdollista, että oireet on aiheutettu tahallisesti ja että Venäjä voisi olla niiden takana. Venäjä on kiistänyt liittyvänsä tapauksiin.