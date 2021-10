Serbia käyttää ylimääräisiä koronarokotteitaan pehmeän vaikuttamisen työkaluna.

Serbian hallinnon tilastoinnin mukaan lähes 160 000 ulkomaan kansalaista on saanut maassa koronavirusrokotteen.

Sadat venäläisturistit matkustavat Serbiaan saadakseen koronavirusrokotteen, joka on hyväksytty Venäjän ulkopuolella, ja mahdollistaa täten laajemman matkailun.

Muun muassa uutistoimistot AP ja Reuters kertovat, että venäläiset matkatoimistot ovat mainostaneet syyskuusta alkaen pakettimatkoja rokoteturisteille Serbiaan. Reuters uutisoi ilmiöstä jo 22. syyskuuta.

Reutersin mukaan ainakin yksi matkatoimisto tarjoaa matkoja myös Saksaan. Suurin osa rokoteturisteista suuntaa kuitenkin Serbiaan.

Serbia tarjoaa Pfizerin, Astra Zenecan ja kiinalaisvalmisteisen Sinopharmin koronavirusrokotteita, joille Maailman terveysjärjestö WHO on antanut hyväksyntänsä. Maahan pääsee Venäjältä ilman viisumia.

”Otimme Pfizerin rokotteen, koska haluamme matkustaa ympäri maailmaa”, kertoi Nadezhda Pavlova, jota AP haastatteli belgradilaisessa rokotekeskuksessa.

Yksi matka maksaa noin 600–850 euroa, kertoo Reuters. Kahta rokoteannosta varten pitää varata kaksi matkaa.

Suurin osa asiakkaista valitsee Pfizerin rokotteen, kertoi syyskuussa Reutersille Russian Express -matkatoimiston viestintäjohtaja Anna Filatovskaya.

”Aloimme myydä rokotusmatkoja noin kaksi viikkoa sitten”, Filatovskaya sanoi 22. syyskuuta. ”Kun paikallinen media uutisoi matkoista, kysyntä kasvoi hurjasti.”

Russian Express -toimiston tarjoamaan kuuluu lennot, kahdesta kolmeen yötä belgradilaisessa hotellista, aamiainen ja matkat rokotusklinikalle.

Tärkein syy rokoteturismille on se, että useat maat rajoittavat maahantuloa niiden kohdalla, jotka eivät ole saaneet WHO:n hyväksymää rokotevalmistetta.

Venäjä rokottaa kansalaisiaan maailman ensimmäisenä koronavirusrokotteena juhlitulla Sputnikilla ja kahdella muulla kotimaisella rokotevalmisteella. Mikään niistä ei ole saanut kansainvälisten terveysjärjestöjen hyväksyntää.

Maa alkoi tarjoamaan koronarokotetta matkailijoille elokuussa, kun rokotekattavuus sen aikuisväestössä ylitti 50 prosenttia.

Koronavirusrokotteet ovat osa Serbian pehmeän vaikuttamisen keinovalikoimaa. Noin 6,9 miljoonan kansalaisen maa on ostanut Kiinalta yli neljä miljoonaa rokotetta. Vaikka Kiina ei salli omien rokotteidensa lahjoittamista muihin maihin, Serbialle on Kiina-kaupan myötä kerääntynyt varastoon runsaasti muiden valmistajien rokotteita, mitä jaella. Jo vuoden alussa Serbia lahjoitti rokotteitaan muun muassa naapureilleen Bosniaan ja Hertsegovinaan. Esimerkiksi Afrikkaan Serbia on lahjoittanut yli 200 000 rokoteannosta, muun muassa Angolaan 50 000.

Serbian rokotelahjoituksista hyötyvät erityisesti ne, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä, toteaa EU Observer-lehti.

Kosovo itsenäistyi Serbiasta yksipuolisella julistuksella vuonna 2008. Vaikka 93 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut Kosovon tasavallan itsenäisyyden, Serbia ei ole sitä tehnyt ja pitää aluetta edelleen autonomisena maakuntanaan.

Perjantaina WHO kertoi olevansa Sputnik-rokotevalmisteen arviointiprosessissa loppusuoralla.

Aiemmin WHO on kertonut havainneensa ongelmia rokotteen valmistusprosessissa.

Lauantaina Venäjällä raportoitiin 968 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Päiväkohtainen luku on korkeampi kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana. Noin 33 prosenttia venäläisistä on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen.