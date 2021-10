Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Libanon

Polttoainepula katkaisi sähköt koko Libanonissa, katko saattaa jatkua useita päiviä

Libanonissa on meneillään vakava talouskriisi, joka on käytännössä halvaannuttanut koko maan. Polttoainepula on syventänyt kriisiä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Sähköpylväs ja kaapeleita Tyroksessa Libanonissa.