Tšekin parlamenttivaaleissa miljardööripääministeri Andrej Babiš on hävinnyt vaalit niukasti keskustaoikeistolaiselle liittoumalle. Kun lähes kaikki äänet on laskettu, liittouma on saanut 27,78 prosenttia äänistä, kun Babišin populistisen ANO-liikkeen osuus on 27,14 prosenttia.

Alustavat tulokset ennakoivat ANO-liikkeen voittoa. Asiantuntijoiden mukaan viime hetken muutos tuloksissa johtuu siitä, että suurten kaupunkien äänet laskettiin viimeiseksi.

Menneisyydessä maan johdossa ollut kommunistinen puolue oli puolestaan alustavien tulosten mukaan jäämässä parlamentin ulkopuolelle ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan.

Ääntenlaskun ollessa loppusuoralla puolueelle olikertynyt alle neljä prosenttia äänistä, eli se näytti jäävän alle viiden prosentin kynnyksen. Puolueiden on saatava vähintään viisi prosenttia äänistä, jos se mielii parlamenttiin.

Äänestysaktiivisuus jäi alle 65 prosenttiin. Edellisvaaleissa vuonna 2017 se oli alle 61 prosenttia.