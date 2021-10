Presidentti Tsai Ing-wen sanoi juhlapuheessaan, että Taiwanissa eletään mutkikkainta ja epävakainta aikaa 72 vuoteen.

Taiwan aikoo vahvistaa puolustustaan ja näin varmistaa, ettei saarivaltiota alisteta Kiinan määräämälle polulle, Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen sanoi sunnuntaina pitämässään juhlapuheessa. Tsain mukaan Kiinan malli ei tarjoa ihmisille vapautta eikä demokratiaa.

Puhetta pidettiin vastauksena Kiinalle, joka on viime päivinä kiristänyt Taiwanin poliittista ja sotilaallista painostusta. Kiina katsoo, että saarivaltio kuuluu Kiinalle, kun taas Taiwan katsoo olevansa itsenäinen valtio.

Kiina on uhitellut Taiwanille muun muassa lennättämällä runsaasti sotilaskoneitaan Taiwanin ilmapuolustusalueella, mikä on kiristänyt jännitteitä alueella. Lauantaina Kiinan pääministeri Xi Jinping sanoi puheessaan, että Kiina pyrkii ”rauhanomaiseen jälleenyhdistymiseen”, eikä tällä kertaa uhannut Taiwania voimankäytöllä.

Lue lisää: Kiinan presidentti lupasi juhla­puheessaan yhdistää Taiwanin Kiinaan, mutta ei tällä kertaa uhannut voiman­käytöllä

Presidentti Tsai piti puheensa sunnuntaina, kun Taiwanissa juhlittiin itsenäisyyspäivää. Hän sanoi sanoi toivovansa jännitteiden lientymistä Taiwaninsalmella ja korosti, ettei Taiwan tule ”toimimaan hätiköidysti”.

”Mutta ei pidä olla harhakuvitelmia siitä, että Taiwanin kansa alistuisi paineen alla”, hän sanoi presidentinpalatsin edessä pitämässään puheessa pääkaupungissa Taipeissa uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Jatkamme kansallisen puolustuksemme vahvistamista. Näytämme, miten päättäväisiä olemme puolustamaan itseämme varmistaaksemme, ettei kukaan voi pakottaa Taiwania sille polulle, jota Kiina suunnittelee”, hän jatkoi.

”Tämä siksi, koska Kiinan suunnittelema polku ei tarjoa vapaata ja demokraattista elämäntapaa Taiwanille eikä itsemääräämisoikeutta 23 miljoonalle ihmiselle.”

Taiwan kutsuu itseään Kiinan tasavallaksi. Se perustettiin Kiinassa 1912, mutta hallinto joutui pakenemaan Taiwanille 1949 hävittyään sisällissodan kommunisteille. Kommunistit perustivat tämän jälkeen manner-Kiinaan Kiinan kansantasavallan. Siitä alkaen Kiina ja Taiwan ovat olleet käytännössä kaksi erillistä valtiota.

Kiina on pyrkinyt tarjoamaan Taiwanille niin kutsuttua yksi maa, kaksi järjestelmää -mallia, mutta Taiwanin kaikki merkittävät puolueet ovat hylänneet ajatuksen. Epäluulo on vain vahvistunut sen jälkeen kun Kiina ryhtyi nujertamaan Hongkongin, Britannian entisen siirtomaan, demokratiaa ja sananvapautta.

Tsai toisti puheessaan tarjouksen, että Kiinan kanssa voidaan käydä tasa-arvoista keskustelua. Kiina on aiemmin kieltäytynyt keskustelemasta Tsain kanssa. Kiina katsoo, että Tsai on ”separatisti”, joka kieltäytyy tunnustamasta sitä, että Taiwan on osa ”yhtenäistä Kiinaa”. Kiina ei tunnusta Taiwanin hallintoa.

Tsai sanoi puheessaan, että Taiwanin poliittinen tilanne on ”mutkikkaampi ja epävakaampi kuin koskaan kuluneena 72 vuotena” ja että Kiinan sotilaskoneiden ilmestyminen Taiwanin ilmapuolustusalueella on vakavasti vaikuttanut kansalliseen turvallisuuteen ja lentoturvallisuuteen.

Taiwan seisoo demokratian puolustuksen etulinjassa, Tsai sanoi.

”Mitä enemmän saavutamme, sitä suurempia paineita kohtaamme Kiinan puolelta. Joten haluan muistuttaa kansalaisia, ettei varuillaanolosta luopuminen kuulu etuoikeuksiimme.”

Lue lisää: Taiwan joutuu koville suurvaltapelin nappulana

Lue lisää: WSJ: Taiwanissa on toiminut ainakin vuoden ajan Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilaita salaisissa koulutus­operaatioissa