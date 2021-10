Filippiinien rautakourainen presidentti väistyy, tytär on suosikki seuraajaksi – Kuka on Sara Duterte-Carpio, joka pitää moottoripyöristä ja löi poliisia oikeussalissa?

Sara Duterte-Carpio voi vielä ilmoittautua presidentinvaaleihin virallisen määräajan jälkeenkin. Näin toimi myös hänen isänsä, jonka poliittisia jalanjälkiä tytär on seurannut.

Filippiinien rautakouraisen presidentin tytär Sara Duterte-Carpio on seurannut monin tavoin isänsä Rodrigo Duterten jalanjälkiä.

Nuorempana Duterte-Carpio teki kuten isänsä ja lähti lukemaan lakia. Isä palveli valtion eteläosissa sijaitsevan Davaon kaupungin pormestarina, kunnes tytär lähti mukaan politiikkaan ja peri hänen paikkansa.

Kolmen lapsen äiti Duterte-Carpio, 43, tunnetaan isänsä tavoin ärhäkkänä poliitikkona: hän on muun muassa lyönyt oikeussalissa poliisia televisiokameroiden edessä. Lisäksi hän on tunnettu kiintymyksestään suuriin moottoripyöriin.

Nyt isä-Duterte on jättämässä paikkansa 110 miljoonan asukkaan Filippiinien presidenttinä. Mielipidekyselyissä tytär on killunut kärjessä hänen seuraajakseen.

Vaalit pidetään ensi toukokuussa. Onko mahdollista, että Filippiineillä nähdään silloin demokraattinen vallan siirtyminen isältä tyttärelle?

Tähän asti Duterte-Carpio on toppuutellut kannattajiaan ja kieltäytynyt asettumasta ehdokkaaksi ainakaan vielä. Hän on perustellut tätä sillä, että haluaisi palvella vielä kolmannen kauden Davaon pormestarina, jota paikkaa hän on jo ryhtynyt hakemaan.

Ennakkosuosikin vastahakoisuus presidentinvirkaa kohtaan ei ole hillinnyt kannattajia. Duterte-Carpion kannattajat ovat liimailleet ”Pyri, Sara, pyri” -julisteita ympäri Filippiinejä, pitäneet kampanjatilaisuuksia ja levittäneet internetissä viestejä, joissa kehotetaan häntä muuttamaan mielensä, kertoo uutistoimisto AFP.

Määräaika presidentinvaalien ehdokas­rekisteröintiin umpeutui jo perjantaina, eikä Duterte-Carpio hakenut ehdokkuutta. Peliä ei silti ole vielä välttämättä menetetty.

Asiantuntijoiden mukaan Filippiineillä on mahdollisuus hakea virallisen määräajan umpeuduttuakin ehdokkuutta marraskuun 15. päivään saakka. Juuri näin isä Rodrigo teki syksyllä 2015 ja voitti seuraavana keväänä pidetyt vaalit.

Kryptisessä Facebook-viestissään lauantaina Duterte-Carpio kiitteli kannattajiaan, joita oli perjantaina saapunut runsain joukoin myös ehdokkaiden rekisteröintipaikalle Manilassa sijaitsevaan hotelliin.

”Vaikka en ollut [hotelli] Sofitelissa, ette menettäneet toivoanne ja kärsivälli­syyttänne”, Duterte-Caprio kirjoitti AFP:n mukaan. ”Kiitän teitä siitä sydämestäni.”

Vain muutaman tunnin päästä avustajat kertoivat Duterte-Carpion saaneen positiivisen tuloksen koronavirustestissä.

Sara Duterte-Carpio ja hänen isänsä, presidentti Rodrigo Duterte vierailivat syyskuussa 2018 Jerusalemissa.

Vanhempi Duterte, joka tunnetaan muun muassa tuhansia ihmishenkiä vaatineesta julmasta huumesodasta, ei ole suoranaisesti esittänyt toiveita seuraajastaan. Aiemmin Duterte on jopa sanonut, ettei Filippiinien presidentin tehtävä ”sovi naisille”.

Viime aikoina populistipresidentin äänenpainot ovat kuitenkin muuttuneet.

Kun Duterte-Carpiolta kysyttiin syyskuun alussa, aikooko hän lähteä presidenttikisaan, hän kiisti ja perusteli pois jättäytymistä isänsä kanssa tekemällään sopimuksella. Isän kanssa oli sovittu, että vain yksi perheenjäsen kerrallaan voi palvella politiikan huippupaikoilla.

Lokakuun alussa Duterte kuitenkin ilmoitti vetäytyvänsä politiikasta. Sen jälkeen Duterte on sanonut, että hänen tyttärensä on ”kaikkein kyvykkäin ehdokas” presidentiksi, AFP kertoo. Onkin mahdollista, että isän ja tyttären sopimus ei ole enää voimassa.

Kun tutkimuslaitos Pulse Asia tiedusteli äskettäin äänestäjien kantaa Filippiinien suosituimmaksi presidentiksi, Duterte-Carpio oli ensimmäisellä sijalla.

Hänen perässään tulivat Filippiinien entisen diktaattorin poika Ferninand Marcos Jr., julkkispormestari ja entinen näyttelijä Francisco Domagoso sekä nyrkkeilylegenda Manny Pacquiao. Kaikki kolme rekisteröityivät perjantaina Filippiinien presidentinvaalien ehdokkaiksi.

Sara Duterte-Carpio tuli mukaan politiikkaan 2007. Tuolloin hän palveli kolme vuotta Davaon varapormestarina. Samaan aikaan hänen isänsä oli pormestari. Duterten suvulla on pitkä ja vankka asema Davaon alueen poliittisella kentällä.

Pormestariroolit isän ja tyttären välillä vaihtuivat 2010-luvulla päittäin. Vuonna 2016 Duterte-Carpio nousi jälleen Davaon pormestariksi, kun hänen isänsä voitti presidentinvaalit.

Toiset epäilevät Duterte-Carpion mahdollisuuksia nousta presidentiksi, sillä häneltä sanotaan puuttuvan karismaa ja huumorintajua. Filippiinien sisäpolitiikassa näitä pidetään valttikortteina, sillä politiikassa persoonallisuus ratkaisee.

”Hän on vahva, koska hän on presidentin tytär”, sanoi Pulse Asian tutkimusjohtaja Ana Maria Tabunda AFP:lle.

Häntä ei kuitenkaan pidetä täysin isänsä kopiona.

”Hän on etäisempi eikä lainkaan lämmin”, arvioi politiikan kommentaattori Tony La Vina AFP:lle.

Duterte-Carpiota pidetään kuitenkin maltillisempana kuin isäänsä, jonka toimia presidenttinä kansain­välinen rikos­tuomio­istuin ICC tutkii parhaillaan. Dutertea epäillään käynnistämässään huumesodassa vakavista rikoksista ihmisyyttä vastaan.

”En usko, että Sara Duterte olisi isänsä nukkehallitsija”, sanoi politiikan tutkija Richard Heydarian AFP:lle.

Hänen mukaansa Duterte-Carpio kehittäisi oman lähestymistapansa huumeiden­vastaiseen politiikkaan tai ulkosuhteisiin Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa.

Isä-Dutertella on ollut lämpimät välit Kiinan nykyjohtoon.

Toisaalta Rodrigo Dutertella on henkilökohtaisia intressejä siihen, että valta Filippiineillä pysyy hänen lähipiirissään – varsinkin nyt, kun häntä uhkaavat ICC:n tutkinta ja mahdolliset syytteet.

Asiantuntijoiden mukaan Duterte-Carpio todennäköisesti pyrkisi suojelemaan isäänsä rikossyytteiltä.

”Hän ei välttämättä pidä isästään kovin paljon, mutta hän kuuluu perheeseen, ja jos et pysty huolehtimaan isästään, kukaan ei luota sinuun”, sanoi pitkään Filippiinien politiikkaa seurannut henkilö AFP:lle.

Toisten arvioiden mukaan Duterte-Carpio on lopulta samasta puusta veistetty kuin isänsä. Uutiskanava Al Jazeeralle puhunut filippiiniläisen juristijärjestön puheenjohtaja Edre Olalia arvioi, että politiikka jatkuisi samanlaisena, jos Duterte-Carpio nousisi valtaan.

”Huolimatta biologisesta yhteydestäkin poliittinen napanuora pysyy. Siksi oletamme, ettei hän suojelisi ainoastaan isäänsä vaan kaikkia muitakin, joiden pitäisi joutua vastaamaan teoistaan”, Olalia sanoi viitaten huumesodassa tapahtuneisiin laittomiin tappoihin.

Davaon kaduilla kannustettiin julisteissa pormestari Sara Duterte-Carpiota asettumaan ehdokkaaksi presidentinvaaleissa.

Duterte-Carpiolla on siis vielä runsas kuukausi aikaa ilmoittautua Filippiinien presidenttikisaan.

Vaikka hän ei ehdokkaaksi lähtisikään, vaaleja seurataan mielenkiinnolla. Tuleva Filippiinien johtaja käytännössä määrää, mihin suuntaan maa on kehittymässä: jatkaako se Duterten kovalla, kansainvälistä arvostelua nostaneella linjalla, vai tapahtuuko muutosta pehmeämpään suuntaan?

Nobelin rauhanpalkinnon viime viikolla voittanut filippiiniläinen toimittaja Maria Ressa sanoi uutiskanava CNN:lle, että vaaleissa on käytännössä kyse Filippiinien demokratian säilymisestä.

”Olemme jyrkänteen reunalla. Kuka tahansa voittaakin, hän päättää, onko meillä laillisuusperiaatetta, kasvaako taloutemme, selviydymmekö viruksesta ja voiko yhteiskuntamme parantua.”