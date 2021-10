Ainakin seitsemän ihmistä on loukkaantunut lentokoneturmassa.

Venäjällä Tatarstanissa on tapahtunut sunnuntaiaamuna lentokoneturma, jonka seurauksena 16 ihmisen epäillään kuolleen. Ainakin seitsemän ihmistä on loukkaantunut. Asiasta kertoo AFP valtiollisen uutistoimisto RIAn tietoihin nojaten.

Uutistoimisto TASS:n mukaan ilmailukerholle kuulunut L-410 Turbolet -mallin lentokone iskeytyi maahan Menzelinskin kaupungin lähettyvillä.

Venäjän viranomaiset ovat kertoneet lentokoneessa olleen 23 henkilöä, joista 21 oli laskuvarjohyppääjiä.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet kuolonuhrien määrää, mutta ovat kertoneet että pelastustyöt jatkuvat edelleen. Venäjän onnettomuustilanteista vastaava ministeriö on vahvistanut tiedon, jonka mukaan seitsemän henkilöä on pelastettu onnettomuus­paikalta. Heistä ainakin yksi on haavoittunut vakavasti.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä kolmas kerta kuluvan vuoden aikana, kun L-410-mallin konetta joutuu Venäjällä vakavaan onnettomuuteen.