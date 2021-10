Brittien huoli polttoaineen saatavuudesta saattaa vaihtua pian huoleksi bensan hinnasta.

Bryssel

Britanniassa polttoainevaikeudet ovat jatkuneet jo pari viikkoa, eikä täydellistä ratkaisua ongelmaan ole löydetty. Tilanne on kuitenkin jonkun verran parantunut.

Polttoainejakelijajärjestö PRA kertoi kuluneella viikolla, että Lontoossa ja Kaakkois-Englannissa 13 prosenttia itsenäisistä huoltoasemista oli sellaisia, joissa pumput olivat edelleen tyhjillään. Järjestön tekemän kyselyn mukaan muualla maassa tällaisten huoltoasemien osuus oli noin viisi prosenttia.

Huoltoasemia häiritsee ylipäätään epävarmuus, sillä seuraavista polttoainekuljetuksista ei ole kaikilla tarkkaa tietoa.

Samaan aikaan polttoaineen hinta on noussut, ja The Guardian -lehden mukaan sen on ennustettu nousevan jopa ennätyslukemiin ennen joulua. Autoilijoiden huoli polttoaineen saatavuudesta saattaakin pian vaihtua huoleksi bensan hinnasta.

Polttoainekriisin syynä on ollut ennen kaikkea pula kuljettajista. Britannian EU-ero ja koronapandemia ovat saaneet monet eurooppalaisista kuljettajista palaamaan kotimaahansa.

Lisäksi pandemia-aika on luonut ruuhkaa lupapalveluihin, joten uudet kuljettajat ovat joutuneet jonottamaan tarvittavia lupiaan.

Suurta huolta polttoainevaikeuksien pitkittymisestä ei juuri kuulunut pääministeri Boris Johnsonin puheessa menneellä viikolla, kun hän nostatti uskoa tulevaisuuteen konservatiivipuolueen kokouksessa Manchesterissa.

”Olemme astumassa uuteen suuntaan, mitä on odotettu kauan Britannian taloudessa”, Johnson sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Johnsonin mukaan Britannia ei aio palata ”hallitsemattoman maahanmuuton” aikaan.

Brittihallitus onkin yrittänyt ratkoa kuljetusongelmaa passittamalla sotilaita ajamaan säiliöautoja ja tarjoamalla tilapäisiä työviisumeja rekkakuskeille.

Kiinnostuneita kuljettajia on toistaiseksi löytynyt vain kourallinen.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan pääministeri Johnson sanoi, että hakijoita olisi tullut 127, mutta asiasta vastuullinen ministeriö ei vahvistanut Johnsonin mainitsemaa lukua. Sen sijaan ministeriö oli tunnistanut vasta 27 hakijaa.

Liikennealan työnantaja- ja elinkeinojärjestöjen yhteisen EU-edunvalvonnan Finmobilityn toimitusjohtaja Pasi Moisio sanoo, että Britannian kuljettajapula ei ratkea nopeasti pelkillä sotilailla ja kourallisella EU-maista tuotuja kuljettajia.

”Epäilen, että tilanne ratkeaisi EU-alueelta tulevalla avulla, ainakaan tuollaisilla järjestelyillä, mitä brittihallinto on esittänyt”, Moisio kommentoi STT:lle.

Moisio arvioi, että brexit on keskeisin syy Britanniaa vaivaavassa kuljettajapulassa, vaikka maan johto pyrkiikin selittämään asiaa myös muilla seikoilla.

Vähäinen kiinnostus Britannian tarjoamia tilapäisiä työviisumeja kohtaan on Moision mukaan osoitus siitä, että kynnys lähteä Britanniaan töihin on ylipäätään kasvanut EU-kuljettajilla.

”Kyllä se kielii siitä, että EU-maissa on kuljettajille työtä tarjolla ja ansiotaso on parantumassa”, Moisio sanoo.

Toisaalta kuljettajista on jopa pulaa myös Manner-Euroopan puolella. Vaje kasvaa, kun vanhoja kuljettajia eläköityy, eikä uusia tule alalle yhtä paljon.

”Ongelma on ainakin osassa jäsenmaita akuutti ja jopa pahenemassa”, Moisio pohtii.