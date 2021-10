Tulivuorisaarella koettiin sunnuntaina tuntuvia järistyksiä ja uusia laavavirtoja.

La Palman tulivuorisaarella Espanjassa jättimäiset, yli 1 200 asteen lämpöisinä hehkuvat laavamöhkäleet valuivat sunnuntaina alas rinteitä samalla, kun alueella koettiin uusia järistyksiä, uutisoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Viranomaiset kuvailivat laavamöhkäleiden olleen kolmikerroksisen talon kokoisia.

Tulivuori on nyt purkautunut jo kolmen viikon ajan ja laava on tuhonnut lähes 1 200 rakennusta. Laava on vallannut noin 500 hehtaarin kokoisen alueen ja laajentanut saarta merelle. Yli 6 000 saaren asukasta on evakuoitu laavan alta.

Laava virtasi Cumbre Vieja -tulivuoresta lauantaina 9. lokakuuta.

Järistyksiä koettiin saarella sunnuntaina yli 20 kertaa. Tuntuvin järistys oli voimakkuudeltaan 3,8, mittasi Espanjan geologinen instituutti.

Suurmöhkäleet lähtivät liikkeelle, kun osa Cumbre Vieja -tulivuoren pohjoispuolen seinämästä sortui. Samalla tulivuoren syövereistä lähti virtaamaan uusia laavapuroja jo aiemmin evakuoiduille alueille, kertoivat espanjalaisviranomaiset.

