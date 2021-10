Kymmenettuhannet puolalaiset marssivat vastustaakseen polexitia – EU-jäsenyydellä on maassa vankka kannatus

"Jos Puola lähtee nyt, sekin on tragedia", totesi Englannissa asuva mielenosoittaja uutistoimisto AFP:lle.

Puolassa kymmenettuhannet ihmiset osoittivat sunnuntaina mieltään puolustaakseen maan EU-jäsenyyttä perustuslakikiistan keskellä. Puolan perustuslakituomioistuin linjasi torstaina, että osa EU:n perussopimusten artikloista on maan perustuslain vastaisia.

Mielenosoitukset kutsui koolle Puolan nykyinen oppositiojohtaja, maan entinen pääministeri ja entinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk. Hän vetosi mielenosoittajiin, jotta nämä "puolustaisivat eurooppalaista Puolaa".

Mielenosoituksia järjestettiin sekä pääkaupungissa Varsovassa että lukuisissa muissa paikoissa eri puolilla Puolaa.

Kyselyiden perusteella puolalaiset kannattavat maan EU-jäsenyyttä vankasti, mutta Puolan ja unionin välit ovat olleet kireät sen jälkeen kun Laki ja oikeus -puolue nousi valtaan vuonna 2015. Keskeisessä osassa kiistassa ovat puolueen ajamat lakiuudistukset, jotka EU:n mielestä heikentäisivät oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja demokraattisia vapauksia.

Monet mielenosoittajat kertoivat uutistoimisto AFP:lle olevansa paikalla siksi, että EU-jäsenyys on puolalle tärkeää.

”Britannia on juuri lähtenyt EU:sta ja se on tragedia. Jos Puola lähtee nyt, sekin on tragedia”, sanoi Englannissa opiskeleva Aleksander Winiarski Varsovassa.

Vain etunimellään esiintynyt Beata kutsui Puolaa "mafiavaltioksi" ja sanoi hallituksen "ylittäneen kaikki rajat".

EU varoitti jo ennen perustuslakituomioistuimen päätöstä, että tapauksella voi olla seurauksia esimerkiksi Puolan EU:lta saamiin pandemiasta toipumiseen tarkoitettuihin varoihin tai halpoihin lainoihin. Asiantuntijat ovat kutsuneet tuomioistuimen ratkaisua "lailliseksi polexitiksi", joka voisi lopulta johtaa Puolan lähtöön unionista.

Maan hallitus on kuitenkin kiistänyt EU-eron mahdollisuuden.

Päivä tuomioistuimen päätöksen julkistamisen jälkeen pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi Puolan liittymisen unioniin olleen yksi viime vuosikymmenien kohokohdista sekä Puolalle että EU:lle

”Puolan paikka on ja tulee olemaan eurooppalaisten kansojen perheessä”, hän kirjoitti Facebookissa.

Morawiecki painotti, ettei Puola ole unionissa kutsumaton vieras eikä se halua tulla kohdelluksi kakkosluokan valtiona.

Maan hallituksen on virallisesti julkaistava tuomioistuimen linjaus, jotta siitä tulee laillinen. Asiantuntijat ovat arvioineet Puolan toimivan asiassa varovaisesti, jotta se ei vaarantaisi EU-rahoituksen saamista ja aiheuttaisi hämmennystä, kun tuomioistuimet voisivat valita, noudattavatko ne Puolan vai EU:n lakia.