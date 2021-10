Albanian liput peittivät ruumisarkkuja, kun Serbian palauttamia sodan joukkosurman uhreja haudattiin Kosovossa 22 vuoden odotuksen jälkeen.

Rezallë, Kosovo

Neljä miestä pumppasi vettä yhdeksästä hautakuopasta. Sade oli jäätävän kylmää pienessä Rezallën kylässä Kosovossa, runsaan tunnin ajomatkan päässä pääkaupungista Pristinasta länteen.

Hautakiviin oli kaiverrettu vainajien nimet sekä syntymä- ja kuolinvuodet. Se on tavallista mutta se ei, että kivet olivat olleet valmiina jo vuosia.

Kuoppia tyhjentävillä miehillä oli hoppu, sillä hautajaisseremonia alkoi vain muutama tunti myöhemmin. Kiire oli ironista, sillä ruumiita oli odotettu hautoihin yli 20 vuoden ajan.

Perheenjäsenet hautasivat Kosovon sodan uhrin Rezallëssa toissa lauantaina.

Näiden serbijoukkojen surmaamien yhdeksän albaanisiviilin myötä kaikki Rezallën verilöylyssä vuonna 1999 surmatut kyläläiset pääsivät viimeiseen lepoonsa kotiseudulleen. Viimeiset uhrit löydettiin avokaivoksen joukkohaudasta Serbiasta vajaa vuosi sitten.

Rezallën hautausmaalla on yhteensä 98 hautaa. Niistä 40 kuuluu niille, jotka surmattiin verilöylyssä 5. huhtikuuta vuonna 1999. Muut surmattiin Kosovon sodan aikana vuosina 1998–1999. Kaikki olivat siviilejä, nuorimmat alle kouluikäisiä lapsia, vanhimmat yli 90-vuotiaita.

Hautausmaa ja sille pystytetty muistomerkki hallitsevat pikkukylää, joka tuhoutui kokonaan sodassa. Monilta kyläläisiltä väkivalta vei perheen, lähes kaikilta kodin ja elannon.

Viitisensataa perheenjäsentä ja omaista osallistui viime lauantaina juhlavaan seremoniaan, jossa puhuivat Kosovon pääministeri Albin Kurti ja lähikaupunki Skënderaj’n pormestari Bekim Jashari.

Omaiset hytisivät sateenvarjojen suojassa. He pitelivät käsissään haudattavien perheenjäsenten kuvia ja suuria kukkalaitteita. Monet itkivät, jotkut tupakoivat. Albanian lippuihin käärityt arkut seisoivat rivissä puhujalavan edessä.

Liput olivat Albanian, koska Kosovon albaanit pitivät Albanian lippua omanaan ennen Kosovon itsenäistymistä. Moni pitää edelleen, vaikka Kosovolla on oma lippunsa.

Pääministeri Kurti sanoi puheessaan, että Serbia on yrittänyt haudata totuuden sodasta yli 20 vuoden ajan. Pormestari Jashari vaati kansainvälistä yhteisöä painostamaan Serbiaa palauttamaan kaikkien kateissa olevien ruumiit ja tivaamaan Serbiaa tilille kansanmurhasta Kosovossa.

Albanian lipussa on musta kaksipäinen kotka punaisella pohjalla.

Omaiset jättivät jäähyväisiä perheenjäsenelleen Rezallën hautausmaalla pitkän odotuksen jälkeen.

Rezallën uhrien joukkohauta Serbian Kizevakissa löytyi satelliittikuvien avulla viime vuoden marraskuussa. Hankkeessa olivat mukana muun muassa Punainen Risti ja Eulex eli EU:n oikeusvaltio-operaatio Kosovossa.

Joukkohaudoista palautettujen kosovolaisten jäänteillä on myös propaganda-arvoa Kosovon ja Serbian vaikeassa suhteessa. Viime viikkoina välit ovat kiristyneet tiukimmiksi pitkään aikaan.

Syyskuun lopussa Kosovon serbit katkaisivat liikenteen Serbian vastaisella rajaseudulla vastalauseena Serbian rekisterikilpien käyttökiellolle Kosovossa. Mielenosoitukset kärjistyivät väkivaltaisiksi ja kestivät pari viikkoa.

Viime keskiviikkona kymmenen serbiä ja kymmenen poliisia loukkaantui levottomissa mielenosoituksissa, joiden taustalla oli ratsia epäiltyjä salakuljettajia vastaan Kosovon serbialueella.

Samaan aikaan kun Serbia luovutti yhdeksän kosovolaisen jäänteet, Kosovo luovutti kolmen serbialaisen jäänteet. Molemmat osapuolet vaativat sota-arkistojensa avaamista.

Hautajaisseremonia oli erityisen raskas Nurije Zabeli-Hotille. Hän jätti hyvästit sekä aviomiehelleen että isälleen, jotka molemmat kuolivat serbisotilaiden luoteihin. Lisäksi hänen 25-vuotias poikansa sai surmansa samana vuonna kotikylän ulkopuolella.

”Pojaltani jäi puolivuotias lapsi”, Zabeli-Hoti sanoi tulkin välityksellä. Hänen ruskeat silmänsä olivat väsyneet, mutta hän sanoi olevansa myös helpottunut, kun kateissa olleet rakkaat vihdoin löydettiin, tunnistettiin ja haudattiin.

Verilöylyn aikaan serbisotilaat määräsivät hänet, kylän muut naiset ja lapset ulos kodeistaan kohti naapurikylää ja vuorisolaa. Zabeli-Hoti ei halunnut puhua siitä, mitä heille siellä tehtiin ja miten heitä kohdeltiin. Ne muistot hän on haudannut kauan aikaa sitten ennen perheensä miesten hautajaisia.

Nainen piteli perheenjäsenen kuvaa Rezallën hautausmaalla.

”Kaipuu on loputon”, sanoi Fetah Zabeli, joka oli hautaamassa enoaan. Rezallën kylän muutamasta tuhannesta asukkaasta suurin osa oli paennut läheisille vuorille jo muutama päivä ennen verilöylyä, niin myös Zabeli.

”Lähdin varhain aamulla huhtikuun viidentenä, serbijoukot tulivat tänne aamupäivällä”, Zabeli kertoi.

”Serbijoukot kävivät jokaisessa talossa ja pakottivat kaikki asukkaat kylän keskelle.”

Naiset ja lapset määrättiin kävelemään pois kylästä, miehet jätettiin seisomaan paikoilleen.

”Naiset ja lapset ehtivät kävellä vain lyhyen matkan, kun he alkoivat kuulla laukauksia”, Zabeli toisti kylän naisten ja muutaman eloonjääneen miehen kertomuksia.

Laukauksia kuultiin Zabelin mukaan noin puolen tunnin ajan, minkä jälkeen serbisotilaat kaivoivat ruumiit kylän pikkukukkulan taakse. Sotilaat tulivat myöhemmin hakemaan kuorma-autoilla ruumiit ja kuljettivat ne joukkohautoihin Serbiaan. Lähtiessään serbijoukot tuhosivat kaikki kylän rakennukset.

Avni Gashi oli sodan aikaan 13-vuotias. Hänen perheensä pakeni vuorille ennen verilöylyä.

”Kyhäsimme jonkinlaisen majan, ja asuimme viikkoja piilossa”, hän sanoi kylän teekuppilassa.

Kotikyläänsä Gashi ja perhe palasivat kesäkuussa 1999.

”Kotimme oli tuhottu, meillä ei ollut mitään. Tai oli: meillä oli vapaus, se riitti.”

Miehet juttelivat sodasta kahvilassa Rezallëssa.

Gashi elättää nyt itsensä ja perheensä maitotilallisena.

”Minulla on 30 lehmää”, hän sanoi.

Osa suvusta jätti kuitenkin Kosovon lopullisesti. Gashin setä pakeni Suomeen ja asettui Turkuun.

”Hänestä on tullut ihan suomalainen, tekee autoalan bisnestä Kaarinassa”, Gashi sanoi.

Suomessa asuu noin 8 000 ihmisen kosovolaisyhteisö.

Kosovon sodan aikana kadonneista noin 6 000 on löydetty ja tunnistettu, mutta yli 1 600 ihmistä on yhä kateissa. Suurin osa heistä on Kosovon albaaneja, mutta joukossa on myös serbejä.

Sota alkoi kevättalvella 1998, kun Jugoslavian presidentti Slobodan Milošević lähetti sisäministeriön joukot Kosovoon tuhoamaan Kosovon vapautusarmeijan UÇK:n. Sota päättyi Naton sotilaalliseen väliintuloon, ja kesäkuussa 1999 Kosovo siirtyi Naton johtamien Kfor-joukkojen valvontaan.

Sodassa arvioidaan kuolleen yhteensä 13 000 ihmistä, joista Kosovon albaanisiviilejä oli runsaat 8 600. Kosovon vajaasta kahdesta miljoonasta asukkaasta noin puolet pakeni sotaa ulkomaille. Serbisotilaiden arvioidaan raiskanneen noin 20 000 albaaninaista. Kosovon rakennuskannasta 40 prosenttia tuhoutui.

Serbia ei tunnusta vuonna 2008 itsenäiseksi julistautunutta Kosovoa vaan pitää sitä maakuntanaan. Suomi tunnusti Kosovon vuonna 2008. EU-maista Espanja, Romania, Kypros, Kreikka ja Slovakia eivät ole tunnustaneet Kosovoa.

Sekä Serbia että Kosovo mielivät EU:n jäseniksi, mutta jäsenyyden toteutumisen keskeisenä ehtona on maiden välisten suhteiden normalisoiminen. Siihen pyritään vuonna 2011 käynnistyneellä EU:n tukemalla vuoropuhelulla, joka on ajoittain ollut pahasti katkonaista.

Viime viikolla järjestetty EU-maiden ja Länsi-Balkanin maiden johtajien huippukokous Sloveniassa osoitti, ettei Serbialla, Montenegrolla, Albanialla, Pohjois-Makedonialla, Bosnia ja Hertsegovinalla tai Kosovolla ole toistaiseksi todellisia edellytyksiä EU-jäsenyyteen.