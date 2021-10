EU-komissiota johtanut portugalilainen taivuttelee rikkaita valtioita keskittämään voimat maailman köyhimmän väestön koronahuoltoon.

”En järjestä kauneuskilpailuja Suomen, Norjan taikka Tanskan kesken”, portugalilainen huippuvaikuttaja José Manuel Durão Barroso vastaa HS:n kysymykseen Lissabonissa.

”Paremmuusjärjestystä ei ole. Maat antavat, minkä voivat.”

Kyse on Pohjoismaiden epäsuhtaisesta tuesta koronavirusrokotteen kansainväliselle jakelulle, tarkemmin sanoen rokotusliitto Gaville sekä Covax-mekanismille. Sen kautta hankitaan ja jaetaan rokotteita erityisesti köyhiin maihin.

Suomi liittyi Gaviin viime vuonna ja lupasi 2,5 miljoonan euron yleistuen. Tämän vuoden kuluessa Suomi myöntää lisäksi kymmenen miljoonaa euroa, jotka Gavi käyttää rokotteiden hankkimiseen köyhille maille. Covax-mekanismin kautta Suomi on päättänyt lahjoittaa 3,65 miljoonaa käyttämättä jäävää rokoteannosta.

Norja ja Ruotsi sen sijaan ovat tukeneet rokoteliittoumaa näyttävästi jo pitkään. Maiden lupaama yleistuki ja suorat sekä epäsuorat Covax-sitoumukset ovat arvoltaan yhteensä yli miljardi euroa vuosina 2021–2025.

Barroso on toiminut vuoden alusta Gavin johtokunnan puheenjohtajana ja kuuluu myös Covaxin puheenjohtajistoon.

”Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet vankimpia tukijoitamme. Norja on asukasmäärään nähden Gavin suurin rahoittaja”, Barroso kiittää.

Norjalla, Ruotsilla ja Suomella on Hollannin kanssa yhteinen edustaja Barroson alaisessa Gavin johtokunnassa.

José Manuel Durão Barroso sanoo olevansa ylpeä portugalilaisten vastuuntunnosta ottaa koronarokote. Portugalilaisista 85 prosenttia on saanut tarvittavan suojan, mikä on maailman huippuluku.

Siniseen pikkutakkiin ja solmiottomaan kauluspaitaan pukeutunut Barroso, 65, on karaistunut tiukoissa kansainvälisissä neuvotteluissa. Juuri hän luotsasi EU-komission puheenjohtajana jäsenvaltioita rankan rahoitus- ja talouskriisin halki kymmenisen vuotta sitten. Barroson kausi osui vuosiin 2004–2014.

Nyt hänelle on uskottu uusi kriisinhallintatehtävä Gavin johdossa. Tavoitteena on pelastaa koronavirukselta rokoteyhteistyön avulla niin monta ihmishenkeä kuin mahdollista, varsinkin kaikkein vähävaraisimmissa maissa. Barroson mukaan erityisesti Afrikan mantereen asukkaat ovat jääneet rikkaiden jalkoihin maailmanhistorian laajimmassa ja haastavimmassa immunisointioperaatiossa.

”Epäoikeudenmukaisuus on huutavaa. Arviolta vähintään 70 prosenttia vauraiden maiden kansalaisista on jo rokotettu, kun taas pienimmän tulotason maiden asukkaista rokotesuojan on ehtinyt saada vasta 2,3 prosenttia.”

Barroso on saapunut kertomaan Portugalissa työskenteleville ulkomaalaisille toimittajille tästä luottamustoimestaan.

”Palkattomasta”, hän tähdentää.

Rokoteliittouman tehtävänä on hankkia varsinkin lapsille rokotteita 92:ssa matalan ja keskitulotason maassa. Gavi ostaa rokotteita julkisten ja yksityisten rahalahjoitusten turvin. Rokotteita yritetään saattaa sellaisillekin alueille, joilla perusterveydenhuolto on haurainta. WHO oli perustamassa Gavia 20 vuotta sitten. Organisaation päämaja sijaitsee Genevessä.

Koronapandemiasta puhkesi globaali hätätila ja kilpailu covid-19-rokotteiden ostamisesta. WHO, Gavi, Unicef ja epidemiavalmiuskoalitio Cepi polkaisivat siksi vuosi sitten käyntiin Covax-nimisen järjestelyn. Sen avulla haluttiin nopeuttaa koronarokotteiden kehittämistä ja yhdenvertaista jakelua.

”Covaxin ajatuksena on ollut sopia rokotevalmistajien kanssa kerralla niin suurten erien ostamisesta, että ne saadaan huokeasti ja samalla mahdollisimman laajalle ihmisjoukolle. Köyhimpien maiden väestölle taataan ilmaiset koronarokotteet”, Barroso selittää.

Gavin ja Covaxin kansainvälisestä painoarvosta kertoo, että niitä veikattiin yhdessä WHO:n kanssa tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi.

Mutta Covax-mekanismi on jäänyt raskaasti solidaarisuuden ihanteista ja rokotekattavuuden ajallisista tavoitteista. Syitä on Barroson mukaan useita.

Ostovoimaiset valtiot, kuten Yhdysvallat ja EU-maat, hamstrasivat rokotteista ensin valtaosan itselleen. Lääketeollisuuden yhtiöt soivat etusijan parhaiten maksaville.

”Rikkaat maat pystyivät ennakoimaan ja haalivat rokotteita jopa nelin- tai kuusinkertaisesti yli omien kansalaisten rokotustarpeen”, Barroso sanoo lehdistölle upeassa Portugalin ulkoministeriön palatsissa.

Hän kovisteleekin sekä mahtavia teollisuusmaita että EU-päättäjiä keskittämään voimavarat kiireen vilkkaa vähäosaisille.

”Emme ole voittaneet pandemiaa.”

Tässä lobbaustaidotkin hioutuvat entisestään. Jätettyään EU-komission puheenjohtajuuden Barroso siirtyi yhdysvaltalaisen investointipankin Goldman Sachsin neuvonantajaksi. Se on yhä yksi hänen työpaikoistaan.

Arvostelijoiden mielestä Barroson pesti venytti komission asettamia eettisiä rajoja lobbaukselle, vaikka hän ei rikkonut säädettyä puolentoista vuoden karenssia. Hän on työskennellyt Goldman Sachsin Lontoon-konttorissa vuodesta 2016.

Nyt Barroso on ehtinyt olla Covaxin nimissä järjestämässä jo kahta korkean tason varainkeruukampanjaa. Niiden suosio on yllättänyt.

Covax hallinnoi nyt maailman mittavinta, 8,6 miljardin euron budjettia koronarokotteiden ostamiseksi, hän kertoo.

”Rahaa olisi, mutta markkinoilta puuttuvat rokotteet.”

Pula on seurausta hamstrauksesta sekä nyt varsinkin maailman isoimman rokotevalmistajan Intian asettamasta vientikiellosta. Covax solmi valtaosan ostosopimuksista nimenomaan intialaisvalmistajien kanssa.

Barroso sanoo ymmärtävänsä tiettyyn pisteeseen asti, että Intia turvaa rokotteet omille kansalaisille, sillä jättiläisvaltiota on riepotellut valtaisa tartuntojen tragedia.

”Onneksi Intia lupailee meille, että mahdollisesti vielä lokakuussa väliaikainen vientikielto poistuu.”

Covaxin edustajat vetoavat, että valtiot jatkaisivat niin raha- kuin rokotelahjoituksia. Rokoteannosten luovuttamiseen pitäisi kuitenkin sitoutua tarpeeksi ajoissa, hän muistuttaa.