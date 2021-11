Glasgow’ssa yritetään löytää yhteisiä pelisääntöjä valtioiden päästökauppaan. Yksityiset markkinat ovat varoittava esimerkki ”villistä lännestä”, jossa huijarit rahastavat ympäristön kustannuksella.

Glasgow’n ilmastohuippukokous on maailman maille tärkeä valokiila, jossa paistatella: johtajat kertovat kameroille saavutuksistaan, järjestöt lobbaavat ja yritykset esittelevät hankkeitaan.

Hullunmyllyn alle tahtoo hukkua se, mistä kokouksessa oikeastaan päätetään: itse neuvottelujen tärkein aihe ovat tänä vuonna kansainväliset päästömarkkinat.

Käytännössä kyse on esimerkiksi siitä, että jos Suomi rahoittaa metsittämistä Keniassa, syntynyt hiilinielu sitoo päästöjä. Mutta kirjataanko päästövähennys Suomen vai Kenian hyväksi? Entä miten toimitaan, jos Suomi ylittää ilmastotavoitteensa – saammeko myydä osan päästöoikeuksistamme sellaiselle maalle, joka on jäämässä tavoitteistaan jälkeen?

Pariisin sopimuksessa on sovittu, että maat voivat käydä keskenään kauppaa päästövähennyksillä, mutta kaupanteon pelisäännöistä ei ole vieläkään päästy yhteisymmärrykseen. Eikä se ole ihme. Hiilimarkkinat kuulostavat ehkä kuivalta, mutta ne ovat oikea ilmastopoliittinen miinakenttä.

Onnistuessaan kaupankäynti kannustaa ilmastotoimiin, epäonnistuessaan vilppiin ja ympäristön tahalliseen tuhoamiseen.

”Jos pelisäännöt sovitaan väärin, vaikutus ilmastoon voi olla jopa negatiivinen”, tiivistää Glasgow’ssa neuvotteluja seuraava Sitran asiantuntija Oras Tynkkynen.

Jotta ymmärtäisi, mikä kaikki markkinamekanismissa voi mennä pieleen, kannattaa katsoa jo olemassa olevaa vapaaehtoista päästökauppaa. Siinä saastuttavat yritykset ostavat ”kompensaatioita” eli päästövähennyksiä tai hiilinieluja, joilla ne korvaavat toimintansa aiheuttamia ilmastohaittoja.

Kompensaatiomarkkinat ovat asiantuntijoiden mukaan ongelmia kuhiseva ”villi länsi”.

”Vapaaehtoisesti käytävässä päästökaupassa todella vallitsee villi länsi. Siitä puuttuvat pelisäännöt, lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta”, Tynkkynen summaa.

Siellä missä on markkinat, on myös niitä, jotka yrittävät rikastua käyttämällä niitä hyväksi. Kompensaatiomarkkinoilla keinottelijoita kutsutaan villin lännen teeman mukaisesti ”hiilicowboyiksi”.

Kenties tunnetuin – tai pahamaineisin – hiilicowboy on australialainen kiinteistöalan liikemies David Nilsson. Hän tajusi 2010-luvun alussa, että metsillä voi tehdä rahaa käytännössä tyhjästä, kun ne ilmoittaa nieluiksi.

Sydney Morning Herald -lehti raportoi, kuinka Nilsson matkusti Peruun, palkkasi itselleen oppaan ja suuntasi keskelle Amazonin sademetsää. Siellä hän yritti saada maat omistavan Matse-heimon tekemään kanssaan sopimuksen: Nilsson rekisteröisi metsät nieluiksi, myisi syntyvät krediitit saastuttaville australialaisyhtiöille ja jakaisi rahat heimon kanssa.

Mitään todellista päästövähennystä ei tietenkään syntyisi, sillä Matsejen metsiä ei oltu alun perinkään hakkaamassa.

Nilssonin suunnitelma ei myöskään loppunut keinotekoisen nielun kauppaamiseen. Nilssonista tehty 60 minutes -dokumentti paljastaa, että hänen laatimansa sopimus käytännössä siirtäisi maiden hallinnan hänelle. Kun metsä olisi seisonut nieluna pari vuosikymmentä, hän myisi sen kaadettavaksi ja keräisi tuplavoitot.

Sydney Morning Heraldin mukaan samanlaisia keinottelijoita toimii myös Kaakkois-Aasiassa.

Tanskalaislehti Politiken puolestaan kirjoitti viime vuonna venäläisestä oligarkista Dmitri Mazepinista, joka kerrytti yli 180 miljoonan euron omaisuuden myymällä väärennettyjä hiilikrediittejä eurooppalaisille yrityksille.

Kirsikkana kakun päälle Mazepin halusi sijoittaa osan huijaamistaan ilmastorahoista Formula 1 -talliin, jotta hänen poikansa saisi paikan tallin kuljettajana.

Hiilimarkkinoiden ongelmia tutkineen kansalaisjärjestö Finnwatchin ilmastoasiantuntijan Lasse Leipolan mukaan hiilicowboyt olivat pinnalla erityisesti viime vuosikymmenellä, mutta epäkohtia tulee yhä ilmi jatkuvasti.

”Politiken paljasti taas hiljattain ulkomaisista hankkeista täysiä huijauksia. Löytyi hanke, jota ei ollut edes olemassa, ja toinen, jossa myytiin sertifioituja yksiköitä rekisterin ulkopuolella tuplana uudestaan”, Leipola sanoo.

Myydyt kompensaatioyksiköt kirjataan yleensä julkisiin rekistereihin, mutta niissäkin on puutteita.

”Meidänkin raportissamme havaittiin, että rekistereistä ei aina näy, kuka kompensaation on käyttänyt. Täydellinen läpinäkyvyys on todella tärkeää. Kysyntä on suurta, mutta toimivaa systeemiä ei nyt ole.”

Hiilicowboyt ovat äärimmäinen esimerkki siitä, miten käy, kun ilmastotoimia yritetään tehdä markkinalogiikalla ilman selviä yhteisiä pelisääntöjä. Ongelmia on muitakin.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran metsäasiantuntijan Timo Lehesvirran mukaan päästövähennysten ja hiilinielujen markkina on ylipäätään ”hyvin epämääräinen ja epäluotettava”, ja sääntöjen parantumista odotetaan alalla innolla.

”Sääntöjen kehittäminen on välttämätöntä”, hän sanoo.

Lehesvirta kertoo yllättyneensä siitä, että kompensaatioita voitiin alun perinkään alkaa myydä, vaikkei luotettavia yhteisiä sääntöjä ollut.

”Markkinat syntyivät valtavan kysynnän takia. Tämähän on aika helppoa rahaa myyjälle, kun sääntöjä ei ole.”

Lehesvirran mukaan niin yksityisillä kuin julkisilla markkinoilla paljon riippuu toimijoiden motivaatiosta.

”Kuinka moni on liikkeellä ajatuksella, että nyt pysäytetään ilmastonmuutos, ja kuinka moni yrittää vain pelastaa oman tonttinsa ulkoistamalla päästöt muille?”

” ”Näyttää siltä, että markkinoilla on myös Suomessa sellaisia toimijoita, jotka yrittävät rahastaa ilman ilmastohyötyjä.” – Oras Tynkkynen

Kompensaatiomarkkinoilla on Tynkkysen mukaan laaja kirjo erilaisia toimijoita. On vakavissaan tekeviä ammattilaisia, hyväntahtoisia mutta lepsuja yrityksiä ja sitten niitä, jotka yrittävät rikastua luonnon kustannuksella.

Pelisääntöjen puute on suurin ongelma juuri vakavasti otettavien toimijoiden kannalta.

”Näyttää siltä, että markkinoilla on myös Suomessa sellaisia toimijoita, jotka yrittävät rahastaa ilman ilmastohyötyjä”, Tynkkynen sanoo.

Valtioiden välisiä markkinoita ei voi suoraan rinnastaa yksityisiin, mutta Tynkkysen mukaan molempia koskevat monet samat perusongelmat: päästövähennyksien laatua, vaikuttavuutta ja pysyvyyttä on vaikea todentaa. Valtioiden päästötavoitteisiin lasketaan mukaan käytännössä samoja vähennyksiä, joita yritysten markkinoilla kaupataan.

”Erityisesti hiilinieluissa valtioiden välisillä markkinoilla on vaikea välttää samoja perusongelmia kuin mitä vapaaehtoisilla markkinoilla on nähty.”

Pariisin sopimusta edeltäneen Kioton pöytäkirjan alla oli jo olemassa järjestelmä, jonka avulla valtiot pystyivät rahoittamaan ilmastotoimia muualla ja laskemaan siitä päästövähennyksiä itselleen. Pariisin sopimukseen yritetään nyt kasata samankaltaista järjestelmää.

Ongelma on, että Kioton sopimuksessa päästötavoitteita oli vain teollisuusmailla, joten ne saattoivat toteuttaa projekteja kehittyvissä maissa ja merkitä niistä päästövähennyksen itselleen. Mutta nyt, kun kaikilla mailla on päästötavoitteet, ei olekaan selvää, kenen hyväksi mikäkin hanke merkitään.

Toinen ongelma on, että Pariisin sopimuksessa maat saavat itse määritellä ilmastotavoitteensa, ja se sotkee päästökauppaa.

”Jos maa haluaa päästä myymään päästöoikeuksia, se voi ilmoittaa ensin löysän tavoitteen, saavuttaa sen helposti ja todeta, että oho, päästöoikeuksia syntyikin myytäväksi”, Tynkkynen sanoo.

”Sehän voisi pikemminkin vesittää maiden päästösitoumuksia kuin kirittää niitä.”