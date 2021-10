Bysantin valtakunnan aikainen viininpuristamo on suurin aikakaudeltaan löydetty: alaltaan täyden jalkapallokentän kokoinen.

Makea valkoviini tunnettiin Gazan tai Askelonin viininä. Sitä rahdattiin laivoihin kyseisissä satamissa vientiä varten.

Viini oli korkealaatuista, sillä tiedetään Bysantin keisarin Justinus II:nkin (520–578) tilanneen sitä omiin häihinsä sekä kruunajaisiinsa.

Arkeologit tutkivat Israelissa, Tel Avivista noin 30 kilometriä pohjoiseen Yavnen kaupungissa löydettyä viininpuristamoa. Löytö on kaivausten johtajan Jon Seligmanin mukaan merkittävä laajuutensa vuoksi.

”Viininpuristamoita on löydetty kaivauksilla lukuisia, jopa satoja, joten mikä tässä on merkittävää? Koko. Ja se, että tänne on ryhmittynyt koko tuotantoketju”, Seligman kertoi uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Puristamolla pystyttiin tuottamaan vuosittain kaksi miljoonaa litraa viiniä arkeologien arvion mukaan. Viiniä säilöttiin muun muassa ruukkuihin, joihin sitä mahtui 25 litraa.

Puristamon kiviset rakenteet ovat niin hyvin säilyneitä, että eri alueiden käyttötarkoitukset ovat hyvin pääteltävissä.

Osassa altaita rypäleiden on annettu hajota oman painonsa alla, jolloin on saatu kerättyä korkealuokkaisinta mahdollista rypälemehua. Alueelta löytyy myös altaita, joihin on johdettu rypäleistä tallomalla irti saatu mehu.

Alueelta löydettyjä rypäleiden siemeniä lähetetään tutkittavaksi. Tarkoituksena on selvittää rypäleiden dna, jolloin selviää, onko viiniä mahdollisesti tehty yhä tunnetuista rypälelaaduista, vai onko kyseisiä rypäleitä enää saatavilla.

Viinipuristamon aluetta suunnitellaan avattavaksi yleisölle.