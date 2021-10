Kaliforniassa suurissa kaupoissa on pian oltava lelu­osastoja, joissa tuotteita ei ole suunnattu erikseen tytöille ja pojille

Uusi laki tulee voimaan vuonna 2024, ja sen mukaan suurista kaupoista on löydyttävä osasto sukupuolineutraaleille leluille ja lastenhoito­tuotteille.

Suurissa vähittäistavarakaupoissa Kaliforniassa on pian oltava erikseen sukupuolineut­raali osasto leluille ja lastenhoito­tuotteille. Lelukauppa New Yorkissa syyskuussa 2021.

Yhdysvalloissa Kaliforniassa suurissa vähittäistavarakaupoissa on muutaman vuoden päästä oltava lasten leluille ja lastenhoitotuotteille sukupuolineutraali osasto.

Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalainen Los Angeles Times -lehti.

Kalifornian kuvernööri, demokraatti Gavin Newsom allekirjoitti lauantaina uuden lain, jonka mukaan suuriin kauppoihin on tultava erikseen osasto sukupuolineutraaleille leluille ja lastenhoitotuotteille.

Lain mukaan kaupoissa voi edelleen olla tytöille ja pojille erikseen suunnattuja leluja ja muita tuotteita. Niistä on kuitenkin löydyttävä myös osasto, jolta löytyy kohtuullinen määrä leluja ja lastenhoitotuotteita, joita ei ole markkinoitu tiettyä sukupuolta varten.

Jos tällaista osastoa ei kaupoista löydy, voivat yritykset joutua maksamaan 250–500 dollarin (noin 230–460 euroa) sakon.

Laki tulee voimaan vuonna 2024, ja se koskee vähittäiskauppiaita, joilla on vähintään 500 työntekijää myymälöissään Kaliforniassa. Näin ollen Kaliforniasta tulee ensimmäinen osavaltio Yhdysvalloissa, josta löytyy lain edellyttämänä sukupuolineutraaleja leluosastoja.

Laki ei koske vaatteita.

Lain mukaan muutokset auttavat kuluttajia havaitsemaan perusteettomat erot samanlaisissa tuotteissa.

Lakia säätämässä ollut demokraatti Evan Low on BBC:n mukaan aiemmin todennut, että häntä innoitti lain säätämiseen hänen työntekijänsä tytär, joka ihmetteli, miksi hänen täytyi mennä poikien osastolle löytääkseen tietyn lelun.

Kalifornian kuluttajaliitto on kannattanut lakimuutosta. The Sacramento Bee -lehden mukaan liitto toteaa, että tuotteiden erottaminen sukupuolien mukaan on auttanut myös peittämään sen, että naisille tai tytöille suunnatut tuotteet ovat usein kalliimpia kuin miehille tai pojille suunnatut tuotteet.

Yhdysvalloissa jo aiemmin esimerkiksi Target-kauppaketju on ilmoittanut lopettavansa sukupuoleen perustuvien merkkien käytön myymälöissään.

Kaliforniassa on kuitenkin myös kuultu kriittisiä näkemyksiä kauppojen sukupuolineutraaliuteen liittyvistä vaatimuksista. Kriitikkojen, kuten konservatiivisen etujärjestön Kalifornian perheneuvoston, mukaan vaatimukset loukkaavat sananvapautta ja yritysten kykyä sopeutua vapaisiin markkinoihin.