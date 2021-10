Edellisistä tapauksista raportoitiin Berliinistä. Yhdysvaltain tiede­akatemian mukaan todennäköisin selitys oireille on altistuminen energia-aseen säteille.

Yhdysvaltain Kolumbian-suurlähetystö tutkii useita salaperäisiä hermosairaustapauksia, jotka tunnetaan nimellä Havannan syndrooma.

Oudoista päänsärky-, pahoinvointi- ja huimausoireista sekä muistikatkoksista raportoitiin ensi kerran vuonna 2016 Yhdysvaltain Havannan-lähetystöstä.

Keskustiedustelupalvelu CIA on kertonut, että epäiltyjä tapauksia on kertynyt eri puolilta maailmaa yhteensä parisataa. Yhdysvaltain tiede­akatemia arvioi viime vuoden lopulla, että todennäköisin selitys oireille on altistuminen energia-aseen säteille.

Yhdysvaltain Kolumbian-lähettiläs Philip Goldberg on lähettänyt Bogotán-lähetystön henkilökunnalle sähköpostin, jossa sanotaan, että tilannetta kartoitetaan ”vakavasti, tasapuolisesti ja huomaavaisesti”, kertoo sanomalehti The Wall Street Journal. Sen mukaan varmoja tapauksia on kaksi ja epäiltyjä useita.

Lehden lähteen mukaan ainakin yksi lähetystön henkilökunnan perhe on lennätetty Yhdysvaltoihin hoitoon perheenjäsenten saatua oireita.

”Aikuiset tekevät työsopimuksia ja tietävät riskit, mutta lapsiin iskemiseen pitäisi vetää raja”, lähde kommentoi.

Ulkoministeri Antony Blinkenin on määrä vierailla Bogotássa ensi viikolla. Elokuussa varapresidentti Kamala Harris siirsi Vietnamin-vierailuaan sen jälkeen kun Hanoista oli raportoitu syndrooma­tapauksista.

Edellisistä Havannan syndrooma -epäilyistä kerrottiin lauantaina, kun Berliinin poliisi ilmoitti tutkivansa tautiepäilyksiä Yhdysvaltain Saksan-lähetystössä.

CIA:n johtaja William Burns sanoi kesällä pitävänsä mahdollisena, että oireet on aiheutettu tahallisesti ja että Venäjä voisi olla niiden takana. Venäjä on kiistänyt syytöksen.