Kiista koski noin 100 000 neliökilometrin aluetta, jolla on mahdollisesti merkittävä öljy- ja kaasuesiintymä. Kenia ilmoitti jo ennalta, ettei se tunnusta YK:n tuomioistuimen päätöksiä.

Kenian presidentti Uhuru Kenyatta on esittänyt raivokkaan vastalauseensa YK:n Kansainvälisen tuomioistuimen tiistaiselle päätökselle, jossa ratkaistiin vuosia kestänyt merialuekiista pitkälti Somalian hyväksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kenia ”torjuu kokonaisuudessaan” päätöksen eikä hyväksy ”puolueellisen” tuomion perusteluita.

Somalian presidentti Mohamed Abdullahi Mohamed puolestaan piti päätöstä hyvänä ja toivoi sen vahvistavan naapurimaiden usein vaikeita suhteita.

Somalia haastoi Kenian vuonna 2014 valtioiden kiistoja ratkovaan Kansainväliseen tuomioistuimeen kiistassa, joka on koskenut noin 100 000 neliökilometrin merialuetta kahden maan edustalla. Alueella on mahdollisesti rikkaat öljyn ja kaasun esiintymät, minkä lisäksi kyseessä on kalastuksen kannalta tärkeä alue.

kiistan ytimessä oli se, millaisessa kulmassa maiden merirajaa aletaan vetää Intian valtamerelle päin, kun piirtäminen aloitetaan maiden rannikolla sijaitsevalta rajalta. Etelämpänä sijaitseva Kenia toivoi, että raja piirretään suoraan kohti itää, kun taas Somalian mielestä merirajan tulisi edetä kaakkoon samassa kulmassa kuin maiden maaraja kulkee rannikolla.

Tuomioistuin päätyi vetämään rajan kahden vaatimuksen välistä, kuitenkin Somaliaa miellyttävällä ja Keniaa suututtavalla tavalla.

Kenia on väittänyt kiisteltyä merialuetta omakseen vuodesta 1979 alkaen. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Somalia vaati tuomioistuimelta, että Kenia maksaisi korvauksia merialueensa luvattomasta käytöstä, mihin yksimielisen päätöksen tehneet neljätoista tuomaria eivät kuitenkaan myöntyneet.

Kenialaisen The East African -lehden mukaan nyt on epäselvää, mitä tapahtuu, kun Kenia ei suostu tunnustamaan tuomioistuimen päätöstä. Päätös on lopullinen, mutta YK-tuomioistuimella ei ole keinoja panna päätöstä täytäntöön. Päätöksestä ei voi enää valittaa.

Somalia tosin voisi viedä kiistan YK:n turvallisuusneuvoston tarkasteltavaksi, jos Kenia rikkoo oikeuden päätöstä.

Vuonna 2009 Kenia ja Somalia sopivat, että maat ratkaisisivat neuvottelemalla sopimuksen merialueestaan. Somalia katsoi kuitenkin viisi vuotta myöhemmin prosessin epäonnistuneeksi ja valitti asiasta YK-tuomioistuimeen. Maata suututti, että Kenia oli alkanut myöntää ”laittomasti” raaka-aineiden etsintäoikeuksia kansainvälisille energiajäteille Totalille ja Enille, The East African kertoo.

Kenia oli valmistautunut häviämään jutun. Viime viikon perjantaina maa ilmoitti, ettei se tunnusta tuomioistuimen päätöksiä yleiselläkään tasolla, saatikka merialuekiistassa.