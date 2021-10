YK:n Pohjois-Koreaan erikoistunut ihmisoikeusasiantuntija Tomás Ojea Quintana totesi, että tavalliset pohjoiskorealaiset kamppailevat nyt päivittäin elääkseen ihmisarvoista elämää.

Pohjois-Koreassa heikossa asemassa olevia ihmisiä uhkaa nälänhätä, YK:n ihmisoikeusasiantuntija varoitti keskiviikkona uutistoimisto AFP:n mukaan.

Maan taloudellinen tilanne on kärsinyt tiukoista koronarajoituksista, kun Pohjois-Korea on pandemian aikana eristänyt itseään entisestään. Kauppa tärkeän kumppanin Kiinan kanssa on vähentynyt merkittävästi.

Lisäksi ydinase- ja ohjusohjelmaa rakentava maa on kärsinyt kansainvälisistä pakotteista, joita YK:n asiantuntijan mukaan olisi nyt lievennettävä.

YK:n Pohjois-Koreaan erikoistunut ihmisoikeusasiantuntija Tomás Ojea Quintana totesi, että tavalliset pohjoiskorealaiset kamppailevat nyt päivittäin elääkseen ihmisarvoista elämää. Hän varoitti, että maan pahentunut humanitaarinen tilanne voi muuttua kriisiksi.

Quintanan mukaan Pohjois-Koreaan kohdistuvia pakotteita olisi lievennettävä, jotta heikossa asemassa olevia kansalaisia voitaisiin paremmin suojella vakavalta elintarvikepulalta.

”Lapsia ja vanhuksia uhkaa nälänhätä. YK:n turvallisuusneuvoston määräämiä pakotteita olisi tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa lievennettävä, jotta humanitaarisen avun antaminen helpottuisi”, Quintana sanoi AFP:n mukaan.

Kesäkuussa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un myönsi poikkeuksellisen suoraan, että maan ruokatilanne on ”kireä”.

”Ruokatilanne on nyt muuttumassa kireäksi, koska maatalous­sektori ei ole onnistunut täyttämään viljantuotannon suunnitelmiaan viime vuoden taifuunin takia”, Kim sanoi tuolloin uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kesäkuussa kerrottiin, että YK:N humanitaarisen avun viraston OCHA:n mukaan noin 10,4 miljoonaa pohjoiskorealaista on ruoka-avun tarpeessa. Maassa asuu noin 25 miljoonaa ihmistä.

YK:n tammikuussa julkaiseman raportin mukaan yli 45 prosenttia pohjoiskorealaisista on aliravittuja.