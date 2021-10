Hollannin pääministeri antoi hyväksyntänsä mahdolliselle naimisiinmenolle parlamentille toimitetussa vastauksessa.

Hollannin kruununperijä prinsessa Catharina-Amalia saa mennä naimisiin mitä tahansa sukupuolta edustavan kumppanin kanssa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Maan pääministeri Mark Rutte otti asiaan kantaa vastatessaan parlamentin kysymykseen, jonka pontimena oli tuoreen Amalia, Duty Calls -kirjan väitteet. Väitteiden mukaan vanhat lait estäisivät avioliiton solmimisen samaa sukupuolta olevan puolison kanssa.

”Hallituksen näkemys on, että kruununperijä voi mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa”, Rutten kirjallisessa vastauksessa luki.

Hollannissa on ollut voimassa sukupuolineutraali avioliittolaki vuodesta 2001 lähtien.

”Täten hallitus ei näe, että kruununperijän pitäisi luopua kruunustaan, jos hän haluaisi mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan puolison kanssa.”

Hollannissa kuninkaallisten täytyy hakea avioitumiselleen lupa parlamentilta. Tämä on aiemmin johtanut tapauksiin, joissa kuninkaallinen on luopunut kruunustaan, jos hän on kokenut tai arvellut, ettei lupa ole heltiämässä.

Maan seuraava kuninkaallinen hallitsija on näillä näkymin 17-vuotias prinsessa Catharina-Amalia, joka on nykyisen kuninkaan Willem-Alexanderin tytär. Avioliitto ei kuitenkaan ole ajankohtainen.

”Ylitetään se silta, sitten kun saavumme sille”, Rutte sanoi.