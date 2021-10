Uuden raportin mukaan salaliitot ja vihapuhe ovat levinneet koronapandemian aikana eritoten nuorten suosimissa sosiaalisen median palveluissa.

Vihapuhe ja salaliittoteoriat ovat tuoreen raportin mukaan levinneet nuorten suosimissa sosiaalisen median palveluissa, kertoo brittilehti The Guardian.

Raportissa mainitaan, että salaliittoteoriat ja eritoten antisemitistiset vihapuheen muodot ovat tavoittaneet yhä nuorempia ikäryhmiä. Ongelma koskee myös suuria sosiaalisen median palveluja.

”Valtavirtaisemmissa ja suuremmissa palveluissa, joissa käydään herkemmin ja avoimemmin avointa ja äärimmäistä antisemitismiä vastaan, salaliittomainen antisemitismi on edelleen valtava ongelma”, raportissa sanotaan.

”Jotkut suurista sosiaalisen median palveluista ovat olleet aivan keskiössä salaliittojen luomisessa ja levittämisessä, ja tästä sisällöstä iso osa on antisemitististä.”

Suurista sosiaalisen median palveluista raportissa nostetaan esille muun muassa Tiktok ja Instagram, joiden käyttäjäryhmät ovat suurelta osin nuoria. Salaliittoteoriat näkyvät muun muassa Instagramin aihetunnisteissa, jotka hyödyntävät vanhoja, valheellisia antisemitistisiä uskomuksia.

”Todellisuutta on, että teknologiayhtiöiden saamattomuus ei ole pelkästään tuonut vihapuhetta ihmisten ulottuville vaan myös luonut verkkoympäristöjä, joissa antisemitismin annetaan kukoistaa traagisin ja pitkäkestoisin seurauksin, ja näin juutalaiset yhteisöt jäävät terrorismin uhan alle”, Hope Not Hate -järjestön tutkimusjohtaja Joe Mulhall sanoi The Guardianille.

Raportissa varoitetaan myös, että sosiaalisen median algoritmit voimistavat ja vahvistavat salaliittosisällön leviämistä ja näkyvyyttä.

”’Sosiaalisen median palvelut ovat levittäneet antisemitistisiä stereotyyppejä yhä nuoremmille käyttäjäryhmille”, raportissa todetaan.