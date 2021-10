Rumpu kuului 1600-luvulla eläneelle samaani Anders Poulssonille. Norjan saamelaiskäräjien puheenjohtaja on vedonnut myös Tanskan kuningattareen rummun palauttamiseksi.

Rooman etnografisessa ja esihistoriallisessa museossa näytillä oleva rumpu on peräisin 1600-luvun jälkipuoliskolta. Kuvan rumpu ei ole sama kuin jutussa mainittu.

Norjan saamelaiskäräjät vaatii Tanskalta takaisin shamaanirumpua, jonka tanskalaiset takavarikoivat 1690-luvulla noitakäräjien yhteydessä. Norjalaiset ovat vedonneet asiassa jopa Tanskan kuningattareen, kertovat muun muassa The Guardian sekä Verdens Gang.

Rumpu kuului Anders Poulsson -nimiselle shamaanille. Asiakirjojen mukaan hänet pidätettiin ja rummusta tuli osa Tanskan kuninkaallista taidekokoelmaa Kööpenhaminassa. Vuonna 1849 rumpu siirrettiin Tanskan kansallismuseoon.

Vuodesta 1979 lähtien rumpu on ollut lainassa Tanskalta saamelaismuseossa Kaarasjoella Pohjois-Lapissa. Kaarasjoen itäinen naapuri on Utsjoen kunta.

Sovittu laina-aika on kuitenkin umpeutumassa 1. joulukuuta, minkä vuoksi saamelaiset ovat nyt asiassa jälleen aktivoituneet. Saamelaisten mukaan rummun omistus tulisi palauttaa saamelaisille.

Kaarasjoen saamelaismuseo on lähettänyt asiasta virallisen pyynnön Tanskan kansallismuseolle. Norjan Saamelaiskärjien puheenjohtaja Aili Keskitalo eli pohjoissaameksi Biehttar Heaikka Elle Máreha Áili on myös vedonnut asiassa Tanskan kuningattareen.

”Kyse on seremoniallisesta ja pyhästä esineestä, jolla on suuri kulttuurinen arvo. Rumpua käytettiin ennustamaan tulevaisuutta ja olemaan yhteydessä saamelaisten henkimaailmaan läpi historian”, Keskitalo sanoi The Guardianin ja VG:n mukaan.

Keskitalo on myös vedonnut YK:n julistukseen alkuperäiskansoista. Niin Norja kuin Tanskakin ovat julistuksen vahvistaneet.

”Me olemme pyytäneet tätä jo vuosia – tätä ei voi hyväksyä”, Keskitalo sanoi The Guardianin mukaan.

Saamelaisten muinaisia rumpuja ei ole juurikaan säilynyt näihin päiviin asti. Yksi on esimerkiksi tallessa British Museumissa Lontoossa. Rumpuja pidetään Keskitalon mukaan varastoituina museoiden kellareissa, mikä tarkoittaa, etteivät saamelaiset voi nähdä tai tutkia niitä.

”On kauheaa, että meidän pitää mennä Saksaan, Tanskaan tai Lontooseen katsomaan omia kulttuurisia esineitämme”, Keskitalo sanoi.

Tanskan kansallismuseossa rummun palautuspyyntö on otettu käsiteltäväksi. Mahdollista on myös se, että laina-aika uusitaan.

”Kansallismuseo on tietoinen rummun historiasta ja sen merkityksestä saamelaisille. Otamme nämä harkinnassa huomioon”, kansallismuseon tutkimuspäällikkö Christian Sune Pedersen sanoi Verdens Gangin mukaan.

Pedersenin mukaan tällaiset tapaukset vievät aikaa, sillä maan kulttuuriministerin täytyy tehdä palautuspäätökset.

Noitakäräjien kuulusteluissa shamaani Poulsson kertoi 1692, että hän käytti rumpua onnen tuomiseksi sekä kivun lievittämiseksi. Tapausta hoitanut tuomari kuitenkin katsoi, että rumpu oli ”paholaisen taidetta”.

Poulssonia ei kuitenkaan ehditty tuomita, sillä hänet tapettiin kirveellä sänkyynsä. Murhaajan mukaan Poulsson oli noita.