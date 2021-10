Moskovan energiafoorumissa puhunut Putin otti kantaa myös Eurooppaa koettelevaan maakaasupulaan.

Venäjä pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2060 mennessä, presidentti Vladimir Putin kertoi keskiviikkona.

Venäjä on yksi maailman suurimmista kasvihuonekaasujen päästäjistä. Arvostelijoiden mukaan Venäjä ei tee lähimainkaan tarpeeksi ilmastokriisin torjumiseksi.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja EU:n asettama takaraja on 2050. Kiinan tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2060 mennessä.

Moskovan energiafoorumissa puhunut Putin sanoi, että öljyn ja hiilen merkitys maailman energiamarkkinoilla tulee vähenemään.

"Planeetta tarvitsee tietoon perustuvia, vastuullisia toimia kaikilta markkinatoimijoilta, sekä tuottajilta että kuluttajilta”, Putin sanoi.

Putin otti keskiviikkona kantaa myös Eurooppaa koettelevaan maakaasupulaan ja sanoi, että kaasumarkkinan vakauttaminen on hyvin tärkeää.

Putin sanoi Venäjän olevan valmis lisäämään kaasun vientiä. Presidentin mukaan kaasutoimituksia lisätään ”niin paljon kuin kumppanimme meiltä pyytävät”.

Venäjä vastaa nyt runsaasta kolmanneksesta Euroopan kaasutoimituksista. Venäjän mukaan Nord Stream 2 -kaasuputken nopea käyttöönotto auttaisi vastaamaan kaasun äkilliseen hinnannousuun. Itämerelle rakennettu kaasuputki on kaksinkertaistamassa maakaasun toimitukset Venäjältä Saksaan.

Euroopassa kaasun hinnat kohosivat viime viikolla ennätyslukemiin, kun odotukset lähestyvän talven kovasta kysynnästä kirittivät hintoja.

Arvostelijat ovat syyttäneet Venäjää kaasun hintojen noususta. Kriitikoiden mukaan Venäjä on tarkoituksella jättänyt kasvattamatta kaasutoimituksia painostaakseen eurooppalaisia uusiin pitkäaikaisiin sopimuksiin ja Nord Stream 2 -kaasuputken nopeaan hyväksymiseen.

Putin puolestaan syytti keskiviikkona laajempia ongelmia Euroopan energiamarkkinalla. Hän torjui arvostelun ja sanoi, että ”jotkut yrittävät siirtää virheensä toisten kontolle”.

Venäjän viranomaiset ovat viime viikkoina toistuvasti sanoneet, että kaasuntoimittajat ovat täyttäneet velvoitteensa eurooppalaisia ostajia kohtaan.

Venäjän energiaministeri Nikolai Shulginov sanoi aiemmin keskiviikkona, että jos eurooppalaiset haluavat lisätä kaasutoimituksia Venäjältä, siihen tarvitaan uusien sopimusten solmimista.