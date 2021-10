Norjan Kongsbergissä viisi ihmistä kuoli ja kaksi loukkaantui jousiaseella tehdyssä hyökkäyksessä keskiviikkoiltana. Hyökkäys tapahtui rauhallisessa kaupungissa, joka sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä Oslosta lounaaseen.

Paikallisten silminnäkijöiden kertomuksissa tapahtumista paistaa järkytys ja epäusko.

”Tämä on sydäntä särkevää. Ei kukaan odota, että tällaista tapahtuu pienessä Kongsbergissä. Tämä on kauhistuttavan kivuliasta”, paikallinen kuvaili keskiviikkoiltana VG:lle.

Poliisi alkoi selvittää tapahtumien kulkua useissa eri tekopaikoissa ja haastatella silminnäkijöitä. Yksi tapahtumapaikoista oli Coop-ruokakaupassa.

Coop-ruokakaupan lähellä asuva Sarkis Younan kertoi VG:lle keskiviikkoiltana katsoneensa tv:tä tapahtumien aikaan. Aluksi hän kuvitteli hälytysajoneuvojen sireenien tulevan tv:stä.

”Sitten kuulin, kuinka poliisi huusi helvetilliseen ääneen, ’laske aseesi!’”

Kyseinen ruokakauppa on Younanin lähikauppa, ja hän oli itsekin ollut siellä noin tuntia ennen tapahtumia. Ruokakauppa on hänen mukaansa suosittu alueella asuvien opiskelijoiden keskuudessa.

”Kaikki, jotka käyvät kaupassa, tuntevat toisensa ja työntekijät. Toivon, ettei kukaan heistä ole loukkaantunut vakavasti.”

Kauppaan matkalla ollut silminnäkijä kuvaili norjalaiskanava TV2:lle, kuinka hän jäi polttamaan tupakan ja näki, miten ihmiset juoksivat hyökkäystä karkuun.

”Näin naisen kävelevän todella nopeasti ja väistelevän. Mietin, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten näin kadunkulmassa miehen, jolla oli nuolia viinessä ja jousi kädessään.”

”Sitten näin, kuinka ihmiset pakenivat henkensä edestä. Yksi heistä näytti naiselta, jolla on lapsi käsissään.”

”Olen kiitollinen, että jäin polttamaan, muuten olisin jäänyt kaiken keskelle matkalla kauppaan.”

Coop-ruokakauppaan keskiviikkoiltana matkalla ollut Magnus Tangen kertoi VG:lle, kuinka alueelle saapui todella paljon pelastuslaitoksen ajoneuvoja, poliiseja ja helikopteri.

”Siellä oli niin paljon sinistä valoa, että oli vaikea erottaa, kuinka monta poliisiautoa oli paikalla.”

Tangen kertoo olevansa järkyttynyt tapahtumista. Hän kertoo, ettei voinut kuvitellakaan tällaista tapahtuvaksi omassa kotikaupungissaan ja niin lähellä kotiaan.

Tapahtumapaikan lähellä asuva Thomas Nilsen kuvaili TV2:lle kuulleensa ihmisten huutoja asuntonsa ulkopuolelta.

”Se oli aivan kauheaa, en ollut koskaan kuullut tällaista aikaisemmin.”

Pian paikalle saapui Nilsenin mukaan noin 20–30 poliisia, jotka auttoivat haavoittuneita.

”He käyttivät defibrillaattoria ja tajusin, että kyse on elämästä ja kuolemasta.”

Niinikään lähistöllä asuva Ida Skinnes kertoi TV2:lle, että hän oli juuri lähtemässä iltakävelylleen, kun asuintoveri käski jäämään sisälle. Pian tämän jälkeen Skinnes kuuli huutoja ja kiljuntaa ulkoa sekä näki, kuinka ihmiset juoksivat.

Kongsbergissa koko ikänsä asunut Geir Hedenstad Innleggen kertoi VG:lle hyökkäyksen pelottavan häntä suuresti.

”Tämä on oikeasti rauhallinen ja hiljainen kaupunki. Ei tällaista odota tapahtuvan kotinsa lähellä”, noin sadan metrin päässä Coop-ruokakaupasta asuva Innleggen kuvailee.

Knut Erik Gustavsen Ødegården muutti vastikään Kongsbergiin perheensä kanssa, sillä he halusivat elää rauhallisella alueella.

”Tämä on niin surullista. Kongsberg on todella pieni ja täällä on yleensä niin rauhallista. Muutimme tänne lastemme takia. Muutimme tänne, koska täällä on parempi ja rauhallisempi olla”, hän sanoi VG:lle.