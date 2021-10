Oikeusjutun taustalla on 1950-luvulla alkanut kotiuttamisohjelma, jota Pohjois-Koreasta paenneet ihmiset kuvailevat ”valtiotason kidnappaukseksi”.

Viisi Pohjois-Koreasta paennutta ihmistä on haastanut Pohjois-Korean oikeuteen Japanissa, uutistoimisto AFP kertoo.

Pitkälti symbolisen oikeusjutun taustalla on vuonna 1959 alkanut kotiuttamisohjelma, jolla houkuteltiin korealaisia muuttamaan Japanista Pohjois-Koreaan. Ohjelma jatkui vuoteen 1984 asti, ja siinä olivat mukana molempien maiden Punaisen Ristin järjestöt.

Ohjelman kohdeyleisön muodostivat pitkälti etniset korealaiset ja heidän japanilaiset puolisonsa. Heitä houkuteltiin muuttamaan autoritääriseen diktatuuriin muun muassa mielikuvituksellisen propagandan keinoin. Pohjois-Koreaa kuvailtiin propagandassa valheellisesti ”paratiisiksi maan päällä”.

Kaikkinensa 93 340 ihmistä otti osaa Pjongjangin rahoittamaan ohjelmaan. Myös Japanin silloinen hallitus puolsi kampanjaa ja kehui sen olevan humanitäärinen ohjelma, jolla autetaan Japanissa eläviä korealaisia löytämään parempi elämä.

Koska Japanilla ja Pohjois-Korealla ei ole solmittuna diplomaattisuhteita, oikeusjuttua varten Kim Jong-un on kutsuttu edustamaan valtiotaan. Kanteen nostaneet viisi ihmistä vaativat jokainen 100 miljoonaa jeniä (noin 760 000 euroa) korvauksena kärsimyksistään.

Kanteen mukaan Pohjois-Korea käytti ”valheellista mainontaa, jolla huijattiin asianomistajat muuttamaan Pohjois-Koreaan”, jossa ”ihmisoikeuksista nauttiminen oli yleisesti ottaen mahdotonta”. Kanteen nostaneiden mukaan kyseessä oli ”valtiotason kidnappaus”.

”Emme oleta, että Pohjois-Korea hyväksyy oikeuden päätöstä tai maksaa korvauksia”, viisikon asianajaja Fukuda Kenji sanoi.

Fukuda kuitenkin toivoo, että Japanin hallitus voisi neuvotella Pohjois-Korean kanssa, jos oikeuden päätös puoltaa kanteen nostajia. Viisikolla on myös huoli pohjoiseen jääneistä perheenjäsenistään.

”En tiedä, mitä perheelleni on tapahtunut. Ehkä koronavirus on iskenyt heihin, ehkä osa heistä on kuollut nälkään”, viisikon jäsen Kawasaki Eiko sanoi syyskuussa.

Japanin kolonialistisen hallinnon aikana, vuosina 1910–1945, miljoonat korealaiset muuttivat maahan joko vastentahtoisesti tai vapaaehtoisesti. Japanin antauduttua sadattuhannet jäivät maahan, sillä he eivät halunneet palata sotien runtelemaan kotimaahansa.

Kyseisiltä korealaisilta vietiin kuitenkin Japanin kansalaisuus, jolloin heistä tuli maattomia. Monet heistä lankesivat Pohjois-Korean propagandaan, jossa esiteltiin valheellisesti maan idyllistä elämää.