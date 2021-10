Maailman lähes kaikki maat Yhdysvaltoja lukuun ottamatta julistivat keskiviikkona YK:n luontokokouksessa, että luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja siihen liittyvät ongelmat muodostavat ihmiskunnalle eksistentiaalisen eli olemassaoloa uhkaavan vaaran.

Jo sitä ennen maailman johtajien ykköskaarti kävi puhumassa kokouksessa selviä sanoja ainoan kotiplaneettamme tilasta.

”Luonnon monimuotoisuus on perusta ihmisen selviytymiselle”, sanoi Kiinan Xi Jinping ja lisäsi, että ”luonto rankaisee meitä armottomasti”, jos käytämme sitä hyväksemme.

”Emme voi elää terveinä sairaalla planeetalla”, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Jopa fossiilisista polttoaineista elävän Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi, että luontokato on nyt relevantimpi kysymys kuin koskaan.

Kommentteihin on helppo yhtyä, kun katsoo isoa kuvaa. Edelleen kasvava ihmiskunta vaikuttaa elinympäristöihin valtaosalla maailman maa-alasta ja merialueista. YK:n luontopaneelin arvion mukaan miljoonaa lajia uhkaa sukupuutto lähivuosikymmeninä.

Yleistenkin lajien populaatiot heikkenevät nopeasti, maaperän tuottavuus laskee ja metsiä tuhoutuu ja muuttuu aavikoiksi ja savanneiksi.

Silti arkikokemus voi olla toinen, ainakin Suomessa.

Luontokato? Eihän luonto mihinkään ole kadonnut. On metsiä, joissa retkeillä ja metsästää. On järviä, joissa veneillä ja kalastaa. On soita, joista poimia karpaloita. Itsekin koen tätä ristiriitaa.

Arkikokemus on oikeassa ja väärässä yhtä aikaa. Luonto ei katoa. Siis kokonaan. Sellaista ydinsotaa ihminen ei toivottavasti ikinä saa aikaiseksi.

Mutta luontoa katoaa. Partitiivissa. Sitä ja sen monimuotoisuutta on hävinnyt paljon ja katoaa jatkuvasti lisää. Kokonaisuuden suunta on alaspäin, myös Suomessa.

Ilmakuva näyttää ojitetulle suolle kasvaneen metsän hakkuun valtion omistamassa metsässä Tammelassa. Suomen suoluonnosta ojitettiin valtaosa sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Tavoitteena oli lisätä metsäalaa, mutta monin paikoin suo pilattiin ilman, että metsää lopulta kasvoi.

Luonto palautuu kovankin kolhun jälkeen jonkinlaiseen tasapainotilaan, jos sen annetaan olla. Valitettavasti tuo uusi tasapaino on useimmiten yksitoikkoisempi, vähälajisempi ja sitä myöten myös haavoittuvampi kuin kolhua edeltänyt tasapaino.

Puhuin keskiviikkona puhelimessa Metsähallituksen Metsätalous oy:n toimitusjohtajan Jussi Kumpulan kanssa erästä toista, tulevaa juttua varten. Hän totesi yhdessä kohtaa haastattelua, että ”eivät ne suojelualueiden ulkopuolella olevat metsätkään mitään autiomaata ole”.

Sehän on totta. Talousmetsässä on vähemmän lajeja kuin suojellussa vanhassa metsässä, mutta sen luontoarvo on kaukana nollasta. Siellä voi olla myös uhanalaisia lajeja. Olen itsekin nähnyt hömö- ja töyhtötiaisia talousmetsissä, vaikka ne eivät niissä yhtä hyvin viihdykään.

” Ei tiedetä, mitä on menetetty, kun sitä ei koskaan ole nähty.

Toisaalta Suomessa on talousmetsää niin paljon, Etelä-Suomessa noin 95 prosenttia metsistä, ettei moni eteläsuomalainen voi tietää tai muistaa, miltä luonnontilainen metsä näyttää. Ei tiedetä, mitä on menetetty, kun sitä ei koskaan ole nähty.

Samaa voisi sanoa Suomen luonnontilaisista lohijoista ja monista suotyypeistä. Täytyy olla melko iäkäs tai suunnata retkensä tietyille harvoille kohteille, jotta niihin voisi olla tuntumaa.

Tämä ajatusharha voi joskus johtaa myös turhan negatiiviseen ajatteluun. Minun syntyessäni vuonna 1985 Suomessa järvien ravinnekuorma oli moninkertainen nykyiseen nähden ja laulujoutsen ja merikotka olivat harvinaisia lintuja. En sitä aktiivisesti muistele.

Merikotkan pelasti suojelu ja ympäristömyrkkyjen kieltäminen.

Työllä ja suojelulla saavutettu nykytila uhkaa muuttua mielessä itsestäänselvyydeksi. Enkä ehkä edes haluaisi nähdä, miltä kotikuntani Punkaharjun kuuluisa harju näytti puista riisuttuna 1800-luvun alussa ennen kuin tsaari päätti sen suojella.

Tiedemaailmassa tätä ajatusharhaa kutsutaan nimellä shifting baselines. Sen voisi suomentaa siirtyväksi vertailukohdaksi. Käsitys ”normaalitilasta” siirtyy ihmisten tajunnassa sitä mukaa kun mennyt luonnontila muuttuu esi-isien kansantaruiksi.

Nykyinen luonnontila voi olla dramaattisesti huonompi kuin vaikka 200 vuoden takainen, mutta 20 vuoden takaiseen verrattuna se ei näytä juuri muuttuneen.

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja, professori Leif Schulman antoi tästä minulle taannoin haastattelussa hieman huvittavankin esimerkin. Hän katsoi suosittua Game of Thrones -sarjaa, kun ruudulle ilmestyi kohtaus, jossa sarjan henkilöt uskaltautuivat muurien pohjoispuolelle myyttiseen ikimetsään.

”Biologia vähän häiritsi, että he kävelivät istutuskuusikossa”, Schulman totesi. ”Ilmeisesti se meni kuitenkin suurelle osalle yleisöä täydestä.”