Ulkomaat | Historia

Tutkimus: Olut ja home­juusto maistuivat eurooppalaisille jo tuhansia vuosia sitten

Itävallassa sijaitsevasta suolakaivoksesta on löydetty merkkejä, joiden mukaan olutta ja homejuustoa kulutettiin jopa 2 700 vuotta sitten. Kyseessä on tutkijoiden mukaan varhaisin merkki siitä, että mantereella on osattu valmistaa homejuustoa.

Tutkijat tekivät kaivauksia Itävallan Hallstattissa sijaitsevassa kaivoksessa.

Itävallan Alpeilla sijaitsevasta Hallstattin suolakaivoksesta on löydetty merkkejä, joiden mukaan ihmiset nauttivat sekä oluesta että homejuustosta jopa 2 700 vuotta sitten. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP. Current Biology -journaalissa julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin neljää ulostenäytettä. Näytteistä yksi sijoittuu pronssikaudelle, kaksi rautakaudelle ja yksi 1700-luvulle. Tässä 2600 vuotta vanhassa näytteessä on havaittavissa jäämiä pavuista, hirssistä ja ohrasta. Yhdestä näytteestä löydettiin kahden sienieliön jäämiä, jotka olivat Penicillium roqueforti ja Saccharomyces cerevisiae. Molempia käytetään edelleen ruokien valmistuksessa. ”Hallstattin kaivostyöläiset näyttävät käyttäneen ruuan käymis- tai hapantumismenetelmiä hyödyntäen samoja mikro-organismeja, jotka ovat käytössä edelleen”, tutkimuksen johtaja mikrobiologi Frank Maixner sanoo AFP:n mukaan. Maixner kertoo olleensa yllättynyt siitä, miten kehittyneitä ja hienostuneita ruoka-aineiden valmistusmenetelmät olivat. ”En odottanut, että tällaista olisi kyseisellä ajanjaksolla.” Kyseessä on tutkijoiden mukaan varhaisin merkki juuston valmistuksesta kyseisillä menetelmillä Euroopassa. Viitteitä alkoholin juomisesta on toki ollut havaittavissa jo aiemmin, muun muassa vanhojen kirjoitusten ja arkeologisten todisteiden muodossa. ”On yhä selvempää, että esihistorialliset ruokailutavat ja -tottumukset eivät pelkästään olleet hienostuneita. Prosessoiduilla ruoka-aineilla ja käymistekniikalla on ollut merkittävä rooli varhaisessa ruokahistoriassa”, Wienin luonnonhistoriallisen museon edustaja Kerstin Kowarik sanoi. Suolakaivoksesta löydetyt ulostenäytteet ovat säilyneet merkittävän hyvin, sillä lämpötila kaivoksen sisällä on noin 8 astetta. Tämän lisäksi korkea suolapitoisuus on auttanut näytteiden säilymisessä. Kyseessä ollut yhteisö sijaitsi Kowarikin mukaan ”keskellä ei-mitään”, joten kaikki yhteisön jäsenet elivät ja työskentelivät kaivoksessa tai vähintään sen ehdoilla. Tutkijat analysoivat myös muinaisten ihmisten ruokavalioita, jotka olivat juuri rankkaan kaivostyöhön sopivia ja monipuolisia. He söivät muun muassa hedelmiä, papuja ja lihaa. Suurimmat erot aikakausien välillä oli havaittavissa ruuan prosessoinnin määrässä: pronssi- ja rautakausilla kaivostyöläiset söivät täysjyväpohjaista ruokaa, joka oli todennäköisesti jonkinlaista puuroa, kun taasen 1700-luvulla jyvät oli jauhettu kenties keksien muotoon.