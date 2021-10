Kongsberg

Torstai-iltana Oussama Tlili tajusi yhteyden: Kongsbergin jousiasehyökkäyksestä epäilty oli sanonut nuo sanat hänelle aiemmin.

Norjan media oli pyörittänyt torstaina lukemattomia kertoja videota, jonka jousihyökkäyksestä epäilty mies julkaisi Youtube-videopalvelussa vuonna 2017.

Videolla mies kertoo varoituksesta ja sanoo, että nyt on viimeinen hetki sovittaa tekonsa. Lisäksi hän kertoo olevansa muslimi.

Poliisi oli jo aiemmin kertonut olleensa huolissaan muslimiksi kääntyneen miehen radikalisoitumisesta.

Tällaisessa tilanteessa kiinnostus kohdistuu kaupungin ainoaan moskeijaan.

”Eilen oli pitkä päivä”, Oussama Tlili sanoo perjantaina Kongsbergin keskustan islamilaisessa keskuksessa.

Oussama Tlili on asunut Kongsbergissa vuodesta 1995. ”Hieno kaupunki. Hyvä paikka elää.”

Moskeijan virkaa toimittava keltainen puurakennus sijaitsee Kongsbergin rautatieaseman vieressä. Tlili toimii vapaaehtoisvoimin pyörivän keskuksen johtajana.

Torstain aikana hän on kertonut norjalaiselle ja kansainväliselle medialle kohtaamisistaan jousihyökkäyksestä epäillyn 37-vuotiaan miehen kanssa. Epäilty vieraili moskeijassa 4–5 vuotta sitten muutaman kerran.

Illalla Tlili näki videon ja pohtii nyt, että ehkä epäilty haki moskeijasta apua saadakseen viestinsä läpi.

”Neljä viisi vuotta sitten hän tuli tänne, kertoi olevansa muslimi ja että hänellä on viesti maailmalle”, Tlili sanoo.

Kongsbergin islamilainen kulttuurikeskus.

”Kysyin häneltä, että mikä viesti, mutta hän ei osannut kertoa enempää. Tajusin nopeasti, että hän tarvitsi apua. Sen näki naamasta. Hyvin nopeasti myös tajusin, ettei hän tiennyt mitään islamista, ei edes perusjuttuja. Eikä hän halunnut puhua islamista. Hän ei puhunut paljon.”

Tlili uskoo, että ehkä muslimiksi julistautuminen oli epäillyn tapa ilmaista vihaa yhteiskuntaa kohtaan, koska ”islam on leimattu negatiivisesti”.

”Se oli varmasti myös avunhuuto, jota en osannut tulkita kunnolla. Nämä asiat tulevat mieleen vasta jälkikäteen.”

Lopulta myös Tlili menetti mieheen kontaktin. Tämä katosi eikä enää palannut moskeijalle.

”Tämä on hirvittävä tragedia.”

Pienessä Kongsbergin kaupungissa mietitään nyt, mitä keskiviikkona oikeastaan tapahtui ja miten tapahtumat olisi voitu estää.

Keskustan muistopaikalle tuodut kynttilät lepattavat viileässä syystuulessa. Kaupunkilaiset seisovat paikalla hiljaa. Taustalla pauhaa koski, ohi ajaa keltainen robottibussi.

Kongsberg on vain 27 000 asukkaan pikkukaupunki, joka on tunnettu huipputeknologian työpaikoistaan, kauniista luonnostaan ja mäkihyppääjälegenda Birger Ruudista, jonka ylvästä ilmalentoa kuvaavan patsaan vieressä on nyt kynttilämeri.

Kongsberg sijaitsee runsaan tunnin ajomatkan päässä Oslosta.

Kaupungissa toimii myös valtava puolustusteollisuusyritys Kongsberg, joka omistaa lähes puolet suomalaisesta Patriasta.

Keskiviikkona 37-vuotias Tanskan kansalainen, joka on asunut koko elämänsä Norjassa, tappoi viisi ihmistä hyökkäyksessä, jossa myös loukkaantui kolme ihmistä.

Norjan poliisi kertoi perjantaina, että mikään teossa ei viittaa suunnitelmallisuuteen, mutta aiemmin poliisi oli tuonut esille myös terroriteon mahdollisuuden. Poliisin mukaan sen tiedossa on ollut epäillyn radikalisoituminen.

Terrorimotiivia tutkitaan yhä, mutta nyt poliisi uskoo, että veritekojen taustalla on tekijän henkinen sairaus.

Opiskelijaryhmä laski kynttilöitä muistopaikalle perjantaina.

Mies oli surmannut uhrejaan muun muassa tunkeutumalla heidän koteihinsa. Hänellä oli erilaisia aseita, mutta suurinta huomiota on saanut jousiase, jolla hän tähtäsi ja ampui ihmisiä kohti.

Yksi loukkaantuneista oli vapaa-aikaansa viettänyt poliisi, jota epäilty ampui nuolella selkään. Poliisi selvisi ampumisesta hengissä.

HS tapasi Kongsbergissa poliisin ystävän, joka ei halunnut tapauksen arkaluonteisuuden vuoksi nimeään julkisuuteen.

Ystävä näytti HS:lle videoita, joita hän oli kuvannut illan aikana. Videoilla näkyy muun muassa nuoli selässään kävelevä poliisi ja poliiseille antautuva epäilty, joka kävelee kädet ylhäällä rauhallisesti poliiseja kohti.

”Ei tekijä ollut mikään terroristi. Hän oli sairas”, poliisin ystävä sanoo.

”Monet täällä tiesivät, kuka hän on. Hän ei vain saanut apua.”

Epäilty olikin kaupungilla tuttu kasvo. Taksikuski kertoo nähneensä hänet usein harhailemassa öisin kadulla, koska häntä ei ollut päästetty sisään ravintoloihin tai yökerhoihin.

Norjalaismedialle naapurit ovat kertoneet miehen käyttäytyneen uhkaavasti: murisseen kadulla ihmisille ja uhkailleen.

Poliisin tiedossa oli muun muassa tappouhkaus, jonka mies oli kohdistanut isäänsä. Lähipiirin mukaan mies oli tikittävä aikapommi ja olisi tarvinnut mielen­terveydellistä hoitoa.

Koko elämänsä Kongsbergissa asunut Maja Løchen, 16, kertoo, että hänen serkkunsa on töissä Coop-kaupassa, jossa epäilty oli keskiviikkona uhkaillut ihmisiä jousiaseella.

”Hän kävi usein serkkuni kassalla ja käyttäytyi oudosti. Hän pyysi serkkua treffeille, mitä pidimme outona, koska hän oli niin paljon vanhempi mies.”

Maja Løchen muistopaikalla keskustassa.

Løchen on osa terveydenalan opiskelijoiden ryhmää, joka on tullut muistopaikalle laskemaan kynttilät.

”Tämä on vaikuttanut meihin kaikkiin”, sanoo ryhmän englanninopettaja Kari Anne Kveseth.

Epäilty uhkasi Coop-kaupassa asioineita ihmisiä jousiaseella.

Osa hänen oppilaistaan oli kaupungilla, kun veriteot tapahtuivat. Ilmassa liikkui paljon huhuja, ja tietoja välitettiin muun muassa Snapchatissa.

Monet opiskelijat ovat myöhemmin kertoneet olleensa hyvin peloissaan. Monien mielessä heräsivät myös muistot Utøyan iskusta vuonna 2011.

”Osa opiskelijoista kertoi ajatelleensa, että nyt tapahtuu jotain samanlaista. He yhdistivät välittömästi tämän ja Utøyan, vaikka he ovat niin nuoria, ettei heillä ole suoraa muistikuvaa tapahtumista.”

Norjan keskiviikkoinen epäilty terrori-isku oli dramaattinen ja poikkeuksellinen tapahtuma, jolla on kauaskantoisia seurauksia, sanoo kriisipsykologi Freja Ulvestad Kärki.

Freja Ulvestad Kärki

Hän toimii projektipäällikkönä Norjan terveys­hallituksessa, jossa hänen vastuullaan on haavoittuvien ryhmien psykososiaalinen seuranta kriiseissä, suuronnettomuuksissa ja katastrofeissa.

”Utøyan jälkeen mitään tällaista ei ole Norjassa tapahtunut”, Ulvestad Kärki kuvailee keskiviikon veritekoja.

Viiteen kuolemaan johtanut terrori-isku oli Norjan vakavin terroriteko sitten Utøyan iskujen, joista tuli tänä vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta. Freja Ulvestad Kärki on ollut vastuussa Utøyan uhrien omaisten psykososiaalisesta seurannasta kymmenen vuoden ajan.

Lue lisää: Kun vakava kriisi iskee, Norjassa asuvan suomalaisen puhelin soi

Ulvestad Kärjen mukaan Kongsbergin terroriteko aktivoi ihmisissä samoja tunteita kuin Utøyan jälkeen.

”Ihmiset tulevat tavallaan heitetyksi taaksepäin historiassa. Sitä voi helposti ajatella, että tämäntyyppinen tapaus, jossa monia ihmisiä tapetaan suunnitelmallisesti, olisi ainutkertainen tapaus. Että kun se kerran tapahtui, vastaavaa ei enää tapahtuisi.”

Ulvestad Kärki on tavannut kaikki Utøyalta selvinneet ja uhrien omaiset, joiden kanssa hän on työstänyt terrori-iskun aiheuttamia traumoja. Saarella kuolleiden omaiset kokoontuvat tässä kuussa jälleen yhteen käymään tapausta läpi.

”Keskiviikkoinen isku on varmasti yksi teemoista.”

Tämän viikon piti olla Norjassa demokratian juhlaa.

Maan uusi hallitus aloitti torstaina työnsä. Väistyvä pääministeri Erna Sohlberg tarjosi kukkakimpun ja halauksen seuraajalleen Jonas Gahr Størelle.

”Tämä on päivä, jota olen odottanut. Mutta Kongsbergin veriteot langettavat varjon päivän ylle”, Støre sanoi.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre vieraili muistopaikalla perjantaina.

Perjantaina pääministeri Støre matkusti Kongsbergiin, jossa hän vieraili muistopaikalla ja tapasi paikallisia poliiseja. Hänen hallituksensa taival alkoi silmittömällä väkivallanteolla, mutta Norjalla on kokemusta vastaavista kriiseistä ja siitä, miten niistä voi selvitä eteenpäin.

Uudessa hallituksessa aloittivat torstaina työnsä myös tuore opetusministeri Tonje Brenna sekä kauppa- ja teollisuusministeri Jan Christian Vestre.

He molemmat olivat kymmenen vuotta sitten Utøyan saarella.