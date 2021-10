Kesällä Mar Menor -suolavesilaguunin rannoille huuhtoutui tonneittain kuolleita vedeneläviä. Nyt alueen suursikaloiden päästöjen rooli joukkokuolemassa on paljastunut aiemmin tiedettyä suuremmaksi.

Kuolleita kaloja kasaantui Mar Menor -suolavesilaguunin rannoille elokuussa. Aiemmin syyttävä katse on kääntynyt alueella toimiviin maanviljelyalueisiin, mutta nyt näyttää, että suursikaloilla on ollut myös merkittävä rooli joukkokuolemissa.

Espanjan kaakkoisrannikolla kesällä tapahtuneen kalojen joukkokuoleman suureksi taustasyyksi on paljastunut alueella sijaitsevien suursikaloiden jätteet, The Guardian kertoo.

Kesällä Mar Menor -suolavesilaguunin rannoille huuhtoutui jopa tonneittain kuolleita kaloja ja muita vedeneläviä. Neljän kuukauden jälkeen, tuoreet tutkimukset osoittavat, että alueella sijaitsevilla suursikaloilla on ollut merkittävä rooli joukkokuolemassa.

Lighthouse Reports -kollektiivin ja eldiario.es sekä La Marea -medioiden suorittamissa selvityksissä paljastuu, miten sikaloiden jätteet ovat vaikuttaneet levän syntymiseen laguunissa. Tämä puolestaan johtuu muun muassa puutteellisesta jätteidenkäsittelystä.

”Havaitsimme merkittäviä puutteita karjaeläinten jätteiden käsittelyyn tarkoitetuissa tiloissa – – jätteiden on annettu valua suoraan maahan, sillä tilojen vesitiiviys on ollut lähes olematonta, mikä on puolestaan johtanut akviferin [pohjavettä johtavan tai sisältävän kerroksen] saastumiseen”, selvityksessä todetaan.

”On ilmiselvää, että saastumisen pääsyy on Mar Menorin altaan alueella oleva tehomaanviljely, mutta alueella on myös noin 450 sikalaa, joista kukaan ei puhu”, Murcian yliopiston professori María Giménez Casalduero sanoi.

Toimittajien syyskuussa ottamat lennokkikuvat ja satelliittien kuvat osoittivat, miten sikojen jäteaines, jossa on usein ulostetta, verta ja virtsaa, näytti valuvan jätealtaista. Jätteitä oli myös kaadettu läheiselle maa-alueelle tai sitä oli säilötty maahan kaivetuissa kuopissa.

Joukkokuoleman jälkeen aluehallitus kielsi lannoitteiden käytön 1,5 kilometrin päässä laguunista. Tämän on nähty tarkoittavan, että syy vedenelävien kuolemiin on ollut yksinomaan maanviljelyn.

Espanjan hallitus on puolestaan ollut suorasukaisempi ja se on muun muassa syyttänyt paikallisviranomaisia heikosta valvonnasta, mitä tulee peltojen viljelyyn.

Kummankaan tason hallitukset eivät kuitenkaan maininneet alueen sikaloita sanallakaan. Vuonna 2019 Espanjan ympäristöministeriö arvioi, että lähes 800 000 eläimen sikalat ovat vastuussa noin 17 prosentista akviferiin päätyvästä typestä.

Alueen sikaloita edustavat tahot ja paikallishallinto ovat kertoneet, että sikaloiden jätteiden käsittely ja säilytys ovat olleet asianmukaisia.