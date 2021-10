Diktatuurin propagandassa yksi pohjoiskorealainen ”ihmisluoti” vastaa kymmentä vihollissotilasta.

Ydinaseiden, ohjusten, massiivisen armeijan ja tykistön lisäksi Pohjois-Korealla on taistelijoita, joiden rinnalla Rambokin näyttää vertautuvan sukankutojaksi. Diktatuurissa opetetaan, että diktatuurin eliittisotilaat koulutetaan vastaamaan kymmentä vihollissotilasta.

Näistä myyttisistä chucknorriseista koettiin häivähdys Pohjois-Korean televisiossa, jossa näytettiin, kuinka diktaattori Kim Jong-un seurasi taistelulajien näytöstä.

”Jos vihollinen uskaltaa tunkeutua maahamme, nämä sotilaat muuttuvat raudanlujiksi nyrkeiksi ja salamannopeiksi hirviöiksi suojellakseen isänmaatamme”, Pohjois-Korean televisiojuontaja selosti propagandaesitystä The New York Times -sanomalehden mukaan.

Näytöksessä sotilaat muun muassa taivuttivat rautatangon kaulalla, murskasivat tiiliä ja ottivat vastaan musertavalta näyttäviä iskuja.

Esitystä oli seuraamassa myös diktaattorin sisko Kim Yo-jong, jonka on kerrottu olevan vastuussa maan propagandakoneistosta.

Pohjois-Koreassa on kansalaisille tarjottu näyttäviä esityksiä muutoinkin. Maailmankuuluja ovat esimerkiksi Arirang-voimisteluesitykset, joissa pjongjangilaisella stadionilla noin satatuhatta pohjoiskorealaista esiintyy voimistelu-, tanssi- ja musiikkiesityksissä sveitsiläisen kellokoneiston tarkkuudella.

Kim Jong-un on esitellyt ylpeänä pohjoiskorealaisia taistelulajien mestareita myös Kiinan presidentille Xi Jinpingille tämän vieraillessa Pjongjangissa 2019.

The New York Timesin mukaan esityksessä olevat sotilaat kuuluvat eliittijoukkoihin, jotka suojelevat maan johtoa. Heitä kutsutaan ”ihmisluodeiksi ja -pommeiksi” ja heidän on kerrottu muun muassa pidättäneen Kimin teloitetun sedän vuonna 2013.