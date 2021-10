Vuonna 2006 perustettu ihmisoikeusneuvosto on YK:n keskeisin ihmisoikeuksia käsittelevä elin.

Suomi on valittu Pohjoismaiden ehdokkaana YK:n ihmisoikeusneuvostoon kaudelle 2022–2024, kertoo ulkoministeriö.

Suomi sai 180 ääntä YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa torstaina pidetyssä vaalissa. Suomi valittiin neuvoston jäseneksi länsimaiden ja muiden maiden ryhmässä yhdessä Luxemburgin ja Yhdysvaltojen kanssa.

Suomen kampanjateemoja olivat naisten ja tyttöjen oikeudet, uudet teknologiat ja digitalisaatio, ilmastonmuutos sekä koulutus ihmisoikeutena.

Virkaa tekevä ohjelmajohtaja Katja Creutz Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmasta kertoo, että niin sanottu naming and shaming eli ihmisoikeuksien loukkaajan nimeäminen julkisesti on neuvoston tärkein työkalu.

”Neuvoston vahvin ase on, että todetaan ihmisoikeusloukkaajaksi. Ei mikään maa halua joutua tällaisen julkisen arvostelun kohteeksi”, Creutz sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo ulkoministeriön tiedotteessa, että Suomi tulee tekemään läheistä yhteistyötä niin kotimaisten kuin kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuspuolustajien kanssa.

”On tärkeää, että valtioiden äänen lisäksi myös kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden ja yksityisen sektorin näkemykset ja osaaminen tulevat kuulluiksi ihmisoikeusneuvoston työssä”, Haavisto sanoo.

Creutz toivoo, että Suomi uskaltaisi ottaa johtajuutta.

”Esimerkiksi, että Suomi uskaltaisi lähteä vetämään lausuntoja, joissa kritisoidaan tiettyjä maita.”

Vuonna 2006 perustettu ihmisoikeusneuvosto on YK:n keskeisin ihmisoikeuksia käsittelevä elin. Sen tehtävänä on edistää ja suojella ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti ja puuttua vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Neuvosto on ottanut kantaa ja asettanut riippumattomia asiantuntijoita tarkkailemaan esimerkiksi Syyrian, Myanmarin ja Afganistanin tilanteita.

Genevessä toimivassa neuvostossa on 47 jäsentä, jotka valitaan maaryhmittäin kolmen vuoden kausille. Suomi oli ihmisoikeusneuvoston jäsen vuosina 2006–2007.