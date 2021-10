Kyseessä oli sama taulu, joka myytiin huutokauppakamari Sothebyssä muutama vuosi sitten miljoonalla eurolla.

Odotukset hinnan suhteen olivat korkeat, kun brittitaiteilija Banksyn osittain silputtu maalaus asetettiin huutokaupattavaksi Lontoossa torstaina.

Ennen huutokauppausta arveltiin, että Banksyn teoksen Love is in the Bin hinta voisi kohota jopa 5–8 miljoonaan euroon.

Kyseessä on alunperin Banksyn teos nimeltään Girl with Balloon. Maalaus myytiin Sothebyn huutokauppakamarilla Lontoossa 2018 järjestetyssä huutokaupassa.

Tuolloin sivustakatsojat haukkoivat henkeään, kun huutokauppaajan vasara iskeytyi pöytään. Taulusta oli juuri huudettu 1,1 miljoonaa puntaa eli noin 1,3 miljoonaa euroa. Samalla hetkellä kun taulu oli myyty, taulun kehyksiin kätketty silppuri kytkettiin päälle ja maalaus meni puoliksi silppurin läpi.

”Jotkut uskovat, ettei sitä todella silputtu. Se silputtiin. Jotkut luulevat, että huutokauppakamari oli mukana siinä, mutta se ei ollut”, katutaiteilija kertoi Instagram-tilillään lokakuussa 2018.

Banksyn henkilöllisyys on tarkoin varjeltu salaisuus.

Torstaina tuo vanha maalaus oli uudelleen myynnissä ja uudella nimellä, Love is in the Bin.

Teoksen hinta lähti huutokaupassa hurjaan nousuun, ja lopulliseksi hinnaksi määräytyi 18,6 miljoonaa puntaa eli noin 22 miljoonaa euroa. Kyseessä on korkein hinta, mitä Banksyn teoksista on koskaan maksettu, uutistoimistot kertovat.

Teoksen puolittainen silppuaminen nosti Banksyn taiteen entistä tavoitellummaksi, huutokauppakamarista arveltiin.

”Kun Girl with a Balloon tuhosi itsensä myyntihuoneessamme, Banksystä tuli maailmanlaajuinen sensaatio, josta on sittemmin tullut kulttuuri-ilmiö”, huutokauppakamari Sothebyn johtaja Alex Branczik sanoi Reutersille ennen torstain huutokauppaa.

Branczikin mukaan vanhaa teosta ei tuhottu silppuamalla, vaan siitä luotiin uusi.