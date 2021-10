Osavaltion tuore laki edellyttää huomioimaan erilaisia näkökulmia aiheissa, jotka liittyvät laajasti väiteltyihin ja kiisteltyihin asioihin.

Texasissa Yhdysvalloissa paikallinen viranomainen kehotti opettajia tarjoamaan luokissaan myös ”vastakkaisen” näkökulman sisältäviä kirjoja holokaustia käsittelevien kirjojen rinnalla. Asiasta kertoo televisiokanava NBC News.

Opettajien koulutustapahtumassa puhunut virkailija kehotti opettajia huomioimaan, kuinka osavaltion tuore laki edellyttää huomioimaan erilaisia näkökulmia aiheissa, jotka liittyvät laajasti väiteltyihin ja kiisteltyihin asioihin.

”Olkaa tarkkoja siinä, että jos teillä on holokaustia käsittelevä kirja, teillä on myös toinen kirja, jossa on vastakkaisia, toisenlaisia näkökulmia”, Southlaken koulupiirin opetusohjelmajohtaja Gina Peddy sanoi.

Peddy oli kouluttamassa koulupiirin opettajia uuden lain soveltamisesta. Yksi opettaja kysyy NBC:lle toimitetussa salanauhoituksessa, miten holokaustia voisi edes vastustaa.

”Uskokaa minua, se on tullut esille”, Peddy vastaa.

Aiemmin opettajia oli ohjeistettu käymään läpi oppilaille tarjoamiaan kirjoja. Opettajia muun muassa ohjeistettiin tarkastamaan, tarjoavatko kirjat moniäänisen tai monipuolisen kerronnan ja näkökulman niiden käsittelemiin aiheisiin.

Texasin opettajien ammattiliiton tiedottajan mukaan ei ole uutta, että osavaltion lain perusteella pyritään avoimesti vaikuttamaan siihen, mitä kirjoja kouluissa on tarjolla. Tiedottaja Clay Robisonin mielestä uudet ohjeistukset ovat kuitenkin ”ylireagointia” ja lain ”väärintulkintaa”.

”Meidän mielestämme on tuomittavaa, että opetuksesta vastaava ihminen vaatii holokaustin kieltäjälle samanlaista kohtelua kuin historian tosiseikoille. Se on absurdia. Se on pahempaa kuin absurdia, eikä laki vaadi sitä.”

Texasin laki ja Southlaken tapaus on osa laajempaa kansallista kiistaa, jossa osa vanhemmista vastustaa esimerkiksi rasismia sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevien asioiden opettamista kouluissa.

Yksi lain alullepanijoista, Texasin osavaltiosenaattori Bryan Hughes sanoo, ettei lakia ole tarkoitus käyttää Southlakessa ilmitulleella tavalla.