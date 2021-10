Yhdysvaltain ilmavoimat käyttää robottikoiria jo partiointitehtävissä.

Kehittyneiden neliraajaisten robottikoirien kehitys on ollut viime vuosina nopeaa. Eniten julkisuudessa on nähty yhdysvaltalaisen robottiyhtiö Boston Dynamicsin Spot-robottia, joka tuli virallisesti myyntiin viime vuonna.

Myös lukuisat muut yritykset kehittävät vastaavanlaisia robotteja, joiden toivotaan tulevaisuudessa auttavan ihmisiä yksinkertaisissa tehtävissä, kuten tavaroiden siirtämisessä paikasta toiseen. Lisäksi robottikoirat voivat kartoittaa vaikeapääsyisiä tai vaarallisia alueita.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on jopa hyväksynyt ne osaksi avaruusohjelmaansa.

Edes Spot, robottikoirista kehittynein, ei kuitenkaan kykene vielä omatoimiseen liikkumiseen, mutta se käyttää tekoälyä esimerkiksi pysyäkseen pystyssä vaikeakulkuisessa maastossa.

Edellä kuvattujen käyttötarkoitusten lisäksi robottikoirat voivat olla tulevaisuudessa osa vartiointityötä ja jopa sodankäyntiä.

Yhdysvaltalaiset yhtiöt Ghost Robotics ja Sword International ovat esitelleet Washingtonissa järjestetyssä armeijan konferenssissa Vision 60 -robottimallin, joka on varustettu kiväärillä.

Aseessa on tähtäämistä helpottaa lämpökamera ja se pystyy ampumaan yli kilometrin päähän. Robotista on kertonut muun muassa yhdysvaltalainen teknologiajulkaisu The Verge.

Sword International on julkaissut kuvan robotista Instagramissa ja kutsuu robottia ”soturin parhaaksi ystäväksi”:

Käytännössä robottia voitaisiin käyttää siis taistelutantereella vihollissotilaiden taltuttamiseen.

Tiedossa ei ole, jääkö aseistettu robottikoira vain prototyyppiasteelle. Yhdysvaltain asevoimat on kuitenkin jo tehnyt testejä Ghost Roboticsin roboteilla. Maan ilmavoimat käyttää vastaavanlaisia robotteja muun muassa partiointitehtävissä.

Robottikoirien edelläkävijänä pidetty Boston Dynamics on jo ehtinyt ilmoittamaan, ettei se aio aseistaa omia robottejaan. Sen sijaan yhtiö toivoo laitteidensa pystyvän avustamaan ihmisiä.

