The Guardian: Uuden-Seelannin virallinen velho sai potkut naisia halventavien kommenttiensa vuoksi

Ian Brackenbury Channell, 88, ehti toimia maan virallisena velhona vuodesta 1990 lähtien. Christchurchin kaupunki perusteli irtisanomispäätöstään uusilla päätöksillä, jotka koskevat linjauksia turismista ja kaupungin imagosta.

Uuden-Seelannin virallinen velho Ian Brackenbury Channell on irtisanottu, kertoo sanomalehti The Guardian.

Maailman kenties ainoa valtiollisesti nimitetty velho ehti toimia tehtävässään vuodesta 1990 lähtien. Hän oli Christchurchin kaupungin palkkalistoilla, ja hänen tehtäviinsä kuului kaupungin tunnettuuden lisääminen ”taikuuden ja sen kaltaisten palveluiden ja tehtävien avulla”.

Velho on muun muassa tanssinut sadetansseja Uudessa-Seelannissa ja Australiassa pitkien kuivien kausien aikana. Vuonna 2009 hänelle annettiin arvomerkki palveluksistaan.

Palkkiota mystisistä palveluista maksettiin velhona (The Wizard) tunnetulle Channellille 16 000 dollaria (noin 13 000 euroa) vuodessa.

Velho on kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä naisia halventavista kommenteistaan.

”Rakastan naisia, annan heille kaiken aikaa anteeksi, enkä ole ikinä lyönyt yhtäkään heistä. Älä ikinä lyö naista, koska ensinnäkin heille tulee helposti mustelmia ja sitten he kertovat naapureilleen ja ystävilleen – – sen jälkeen olet isossa pulassa”, hän sanoi huhtikuussa New Zealand Today -ajankohtaisohjelmassa.

Christchurchin kaupunki perusteli irtisanomispäätöstään uusilla päätöksillä, jotka koskevat linjauksia turismista ja kaupungin imagosta. Tarkoituksena on korostaa kaupungin monimuotoisuutta ja moderniutta.

”Se [irtisanomispäätös] vihjaa, että olen tylsä ja vanha. Mutta Christchurchissa ei ole ketään, joka olisi minunlaiseni”, Channell, 88, sanoi.

Velho työssään Christchurchin katedraalin edessä tammikuussa 2007.

Velho alkoi tehdä taikojaan ja viihdyttää yleisöä kaupungin julkisilla paikoilla 1970-luvulla. Kun viranomaiset yrittivät estää häntä esiintymästä, kaupunkilaiset nousivat vastarintaan.

Vuonna 1982 New Zealand Art Gallery Directors Association -järjestö määritteli velhon eläväksi taideteokseksi.

Lopulta vuonna 1990 maan silloinen pääministeri Mike Moore pyysi Channellia ryhtymään maan viralliseksi velhoksi.

Velhoa on näkynyt viime vuosina Christchurchin kaduilla entistä vähemmän. Hänen mukaansa kaupunki on kieltäytynyt antamaan hänelle näkyvyyttä.

Osa kaupungin asukkaista on suhtautunut irtisanomiseen tuohtuneesti. Tämä voi velhon mukaan vielä kostautua päättäjille.

”Kun he [kaupunginhallitus] peruivat tämän palkkioni, kaikki raivostuivat. He ovat sohaisseet ampiaispesää, se on ratki­riemukasta. Seuraavat pari kuukautta ovat todella hauskoja.”