Talebanin korkein päällikkö Akhundzada on pysynyt piilossa jo kaksi kuukautta

Huhut ”uskovaisten johtajan” kuolemasta liikkuvat yhä vilkkaammin.

Afganistania hallitseva islamistinen Taleban-liike julkaisi lokakuun alussa hallituksensa täydellisen ministerilistan sekä valinnat keskeisiin virkoihin ja asevoimien johto­paikoille. Afganistanilainen uutiskanava Tolo News julkaisi laajan nimitysjutun, jonka alussa mainittiin Talebanin korkeimman johtajan Haibatullah Akhundzadan vahvistaneen nimitykset.

”Jos hän on elossa”, uutiskanava lisäsi uutiseensa. Nyttemmin artikkeli näyttää kadonneen kanavan verkkosivulta ja jäljellä on lyhyt uutinen nimityksistä.

Intialainen uutiskanava CNN 18 news puolestaan kertoi perjantaina varmana tietona, että Akhundzada on kuollut Pakistanin asevoimien iskussa jo viime vuonna. Kanavan lähde oli Taleban-johtaja ”Amir al-Muminin Sheikh”. Nimen alkuosa tarkoittaa uskovaisten johtajaa, joka on Akhundzadan titteli. Johtaja Sheikh on aiemmin tuntematon suuruus.

Yhdysvaltalainen konservatiivilehti New York Post julkaisi viime viikolla artikkelin, jossa se haastatteli useita ihmisiä Kandaharin maakunnassa. Haastateltavat vakuuttivat nähneensä Akhundzadan sen jälkeen, kun Taleban elokuun lopussa ilmoitti hänen palanneen Kandahariin.

Talebania toukokuusta 2016 lähtien johtanut Akhundzada ei ole esiintynyt julkisuudessa aiemminkaan juuri lainkaan. Taleban on jakanut hänestä yhtä ainutta vanhaa passikuvaa. Toinen valokuva esiintyy julisteessa, jonka Taleban julkaisi kahden kuukauden takaisen Kabulin-valloituksensa jälkeen.

Haibatullah Akhundzadan virallinen valokuva

Akhundzada johti aiemmin pakolaishallitusta Pakistanin Quettassa ja piti päämajaansa Kuchlakin pikkukaupungin moskeijassa 27 kilometriä Quettan keskustasta Chamanin raja-aseman suuntaan.

Johtajaa vastaan tehtiin vuoden 2019 elokuussa pommi-isku moskeijassa. Akhundzadan henki säästyi, sillä hän oli perunut osallistumisensa perjantai­rukoukseen. Iskussa kuoli hänen veljensä Hamdullah Akhundzada ja isä Muhammad Akhund. Isku oli ilmeisesti osa Talebanin sisäistä valtataistelua.

Akhundzadan poika Hafiz Khalid Akhundzada kuoli Talebanin mukaan heinäkuussa 2017 itsemurhaiskussa Gereshkissä Helmandin maakunnassa eteläisessä Afganistanissa.

Useiden lähteiden vahvistaman tiedon mukaan myös nimellä Abdur Rahman tunnettu 23-vuotias poika oli Talebanin itsermurhaohjelmassa. Hän latasi tovereineen kolmeen Yhdysvaltain asevoimilta varastettuun Humvey-maastoautoon neljä tonnia räjähteitä ja ajoi tiesulkuun.

Helmand oli tuolloin jaettu brittisotilaiden ja Yhdysvaltain asevoimien vastuualueisiin, ja Gereshk oli Yhdysvaltain valvomalla alueella. Ulkomaalaisista uhreista ei kuitenkaan raportoitu, joten mahdolliset uhrit saattoivat olla Afganistanin hallituksen sotilaita. Hallitus taas kiisti koko iskun.

Korkean johtajan ikä ei ole tiedossa, mutta hänen sanotaan syntyneen pikkukylän imaamin pojaksi Kandaharin alueella vuonna 1960. Hän ei kuulunut Talebanin perustajiin, mutta ystävystyi myöhemmin liikkeen ensimmäisen johtajan mullah Muhammad Omarin kanssa.

Omar kuoli vuonna 2013, mutta Talebanilta kesti kaksi vuotta, ennen kuin se ilmoitti johtajansa kuolemasta. Tuolloinen niukka tiedotuslinja lietsoo omalta osaltaan meneillään olevaa huhumyllyä Akhundzadan kuolemasta.