Epäillylle tehdään täysi mielentilatutkimus, jossa selvitetään, tekikö hän surmatyöt täydessä ymmärryksessä.

Norjan Kongsbergin jousiasehyökkäyksen taustalla oli poliisin mukaan todennäköisesti tekijän henkinen sairaus.

”Vahvimmin on voimistunut käsitys, että taustalla on sairaus”, poliisi Per Thomas Omholt kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina norjalaisten tiedotusvälineiden mukaan.

”Vahvistunut oletus on, että epäilty on ajatellut tällaista tekoa, mutta ei kenties pitkään.”

Aiemmin turvallisuuspoliisi arvioi, että kyse olisi terroristisesta iskusta. Nyt asiaa harkitaan uudelleen.

”Näitä asioita harkitaan jatkuvasti. Myöhemmät tutkimukset osoittavat, oliko tässä kyse terrorismista”, Omholt sanoi.

Epäilty 37-vuotias mies on määrätty vangittavaksi neljän viikon ajaksi, joista ensimmäiset kaksi eristyksissä. Oikeus päätti asiasta kuulemisessa, jossa epäilty ei itse ollut paikalla.

Epäilty ei istu tavanomaisessa tutkintavankeudessa vaan hoitolaitoksessa. Hänet siirrettiin torstaina terveydenhuollon huostaan mielentilatutkimuksen tekemiseksi.

Täysi mielentilatutkimus voi kestää kuukausia, ja sen tarkoituksena on selvittää, tekikö tanskalaismies tekonsa täydessä ymmärryksessä. Se puolestaan vaikuttaa siihen, millainen hänen mahdollinen tuleva tuomionsa olisi.

”Tämä [mielentilatutkimus] viittaa siihen, että asiat eivät ole ihan niin kuin pitäisi”, epäillyn asianajaja Fredrik Neumann sanoi VG-lehdelle viitaten tämän mielenterveyteen.

Asianajajan mukaan epäilty ei vastustanut vangitsemista.

Oikeus perusteli vangitsemista tapauksen vakavuudella sekä sillä, että tapaukseen kohdistuu paljon sekä kansallista että kansainvälistä mediahuomiota, jonka vuoksi epäiltyä täytyy suojella ulkopuoliselta vaikutukselta.

Keskiviikon hyökkäyksessä sai surmansa viisi ihmistä ja haavoittui kolme. Epäilty on myöntänyt teot kuulusteluissa.

Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa, että miestä epäillään viidestä murhasta ja kolmen ihmisen vahingoittamisesta. Epäiltyjen vahingoittamisien määrä saattaa vielä kasvaa, koska miehen epäillään yrittäneen ampua myös muita ihmisiä. Poliisi kertoo kuulleensa yli 50:tä silminnäkijää.

Poliisi oli ollut jo aiemmin huolissaan islaminuskoon kääntyneen miehen radikalisoitumisesta. Mies oli poliisille entuudestaan tuttu muun muassa omaisuus- ja huumausainerikoksista.

Poliisi kertoi Norjan TV2:lle, ettei mikään viittaa myöskään siihen, että jokin Kongsbergin keskustan kaupassa tapahtunut olisi laukaissut tapahtumat. Jousella aseistautunut hyökkääjä aloitti hyökkäyksen ruokakaupassa.

Miestä on kuulusteltu kahdesti, eikä uusia kuulusteltuja ole poliisin mukaan enää suunnitteilla.

Norjan uuden pääministerin Jonas Gahr Støren on määrä vierailla Kongsbergissä iskujen tekopaikalla perjantaina.

Kongsbergin pormestari Kari Anne Sand sanoi perjantaina olevansa kiitollinen vierailusta, kuten myös kuningas Harald V:n lähettämästä kirjeestä, jota hän kuvaili ”lämpimäksi ja hyväksi kirjeeksi”.