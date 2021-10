Bidenin lupaamat valtavat ilmasto­toimet uhkaavat kariutua yhden demokraatti­­senaattorin ei-ääneen – tästä infrastruktuuri­paketissa on kyse

Bidenin puhtaan sähkön ohjelma näyttää tyssäävän yhden demokraattisenaattorin vastustukseen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden aloitti kautensa suurilla ilmastolupauksilla: hän ilmoitti Yhdysvaltojen palaavan kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi ilmastoasioissa, palautti maan Pariisin sopimuksen piiriin ja kiritti päästövähennystavoitetta.

Käytännössä lupaukset oli tarkoitus lunastaa useiden biljoonien infrastruktuuripaketilla, johon Biden liitti ilmastotoimensa, merkittävimpänä puhtaan sähkön ohjelman.

Se toisi tukia uusiutuvaan energiaan siirtyville ja rangaistuksia niille, jotka jatkavat fossiilisten polttoaineiden tuotantoa ja käyttöä. Ohjelman tarkoitus on korvata nykyisiä hiili- ja kaasuvoimaloita nopeasti tuuli-, aurinko- ja ydinenergialla.

Nyt paketista ollaan vihdoin äänestämässä, mutta ilmastotoimille onkin käymässä kalpaten.

The New York Timesin senaatissa työskentelevien lähteiden mukaan Länsi-Virginian osavaltion demokraattisenaattori Joe Manchin on ilmoittanut hallitukselle, että vastustaa jyrkästi puhtaan sähkön pakettia eikä siksi aio äänestää hallituksen budjettiesityksen puolesta.

Demokraatit tarvitsevat esityksen taakse jokaisen oman puolueensa edustajan, joten Manchinin ääni on ratkaiseva.

Manchin puhui toimittajille infrastruktuuripakettia koskevan kokouksen jälkeen 23. kesäkuuta.

Manchinin tiedottaja Sam Runyon vahvisti The New York Timesille sähköpostilla, että senaattori on ilmaissut huolensa paketista.

”Häntä huolettaa veronmaksajien rahan antaminen yrityksille sellaisiin toimiin, joihin ne ryhtyvät muutenkin”, Runyon kirjoitti.

Ilmastoasiantuntijoiden mukaan ohjelma on kuitenkin elintärkeä, eivätkä päästöt laske riittävästi ilman sitä.

“Tämä on ehdottomasti tärkein ilmastotoimi koko paketissa”, sanoo ohjelman laatimisessa mukana ollut asiantuntija Leah Stokes The New York Timesille.

”Tarvitsemme sitä ilmastotavoitteidemme saavuttamiseen. Se on tosiasia. Ja nyt emme pysty saavuttamaan niitä. Eli tämä on aika surullista.”

Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen arvioi, että Biden voi yhä saada päästövähennyksiä aikaan muilla toimilla, mutta helppoa se ei ole.

”Bidenilla ja demokraateilla on ilmastoasioissa vähintään toinen käsi selän takana sidottuna, sillä he eivät pysty saamaan melkein mitään ilmastolainsäädäntöä läpi ilman republikaanien tukea”, Tynkkynen sanoo.

”Ilmastopolitiikka perustuu lähinnä kahteen asiaan, budjettiin ja presidentin päätöksiin. Eli on kyllä ratkaisevaa päästöjen kannalta, mitä investointeja nyt saadaan läpi.”

Manchinin kantaa osattiin odottaa, sillä Länsi-Virginia elää kivihiilestä ja kaasusta. Manchin saa itsekin kampanjarahaa näiltä teollisuudenaloilta, ja hänen pitäisi saada voitto osavaltion vaaleissa ensi vuonna. Monille Länsi-Virginian äänestäjille hiilen ja kaasun tulevaisuus on vaalien ykkösteema.

Bidenin pakettia vastustavat republikaanit ovatkin yrittäneet pehmittää juuri Manchinia ja muita republikaanivoittoisissa osavaltioissa uudelleenvalintaa tarvitsevia demokraattisenaattoreita puolelleen, jotta budjetti kaatuisi.

The New York Timesin lähteiden mukaan Valkoisessa talossa on nyt alettu valmistella infrastruktuuripaketista versiota, jossa puhtaan sähkön ohjelma on jätetty pois.

Valmistelijat yrittävät koota pakettiin tilalle pienempiä päästövähennyksiä. Tehtävä on vaikea, sillä juuri 150 miljardin dollarin puhtaan energian ohjelma oli paketin selvästi tärkein ilmastotoimi. Sen on laskettu vähentävän päästöjä nopeimmin ja vaikuttavan pisimpään.

Osa sekä edustajainhuoneen että senaatin demokraateista vaatii puhtaan sähkön ohjelman korvaamista hiiliverolla. Veron idea on, että saastuttavat alat alkaisivat maksaa päästöistään.

“Minulla on ollut kolme vuotta pöytälaatikossa hiilihinnoittelua koskeva aloite vain odottamassa sopivaa hetkeä”, kommentoi senaattori Ron Wyden metsäpalojen pahoin runtelemasta Oregonin osavaltiosta The New York Timesille.

”Nyt monet senaattorit, avainasemassa olevat maltilliset senaattorit, ovat sanoneet tukevansa tätä.”

Hiiliveroa on tosin pitkään pidetty Yhdysvalloissa poliittisesti mahdottomana ratkaisuna saada läpi, eikä onnistumisesta olisi nytkään takeita.

Tynkkysen mukaan päästöjen hinnoittelu on monien asiantuntijoiden arvioissa kansantaloudellisesti tehokkain tapa vähentää päästöjä, joten sille voi löytyä kannatusta myös oikeistosta. Yhdysvalloissa on silti yleisesti ottaen erittäin verovihamielinen ilmapiiri.

”Siinä voi olla mukana myös poliittista peliä. Vasemman laidan demokraatit haluavat sanoa, että jos ei kiinnosta tämä meidän budjettiesitys, niin voidaan verottaakin. Se on varmasti osalle republikaaneista vielä epämiellyttävämpi ratkaisu.”

Jos sopua ei synny, Biden joutuu pian matkaamaan Glasgow’hun YK:n ilmastohuippukokoukseen häntä koipien välissä. Hänen oli ollut tarkoitus esitellä puhtaan energian ohjelma todisteena Yhdysvaltojen suunnanmuutoksesta.

Tynkkynen ei kuitenkaan usko, että Biden saisi muilta mailta nuivaa vastaanottoa, vaikka ilmastopolitiikka junnaisi kotimaassa.

”Muut maat kyllä tietävät, miten vaikeaa Bidenin hallinnon on toimia. Kun ilmastoneuvotteluissa on neljä vuotta oltu tekemisissä Trumpin kanssa, päällimmäinen tunne lienee joka tapauksessa helpotus.”

Tynkkysen mukaan Yhdysvalloilta toivotaan erityisesti lisäpanostuksia kansainväliseen ilmastorahoitukseen, josta riippuvat monien köyhempien maiden toimet.

”Rahoitus on iso kysymys Glasgow’ssa. Trumpin kaudella se oli nollassa, mutta Bidenin aikanakin se näyttää jäävän kauas odotetusta.”