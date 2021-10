Aiemmin Swazimaana tunnetun pienen kuningaskunnan oppilaat ja opiskelijat ovat osoittaneet viikkojen ajan mieltään muun muassa oppitunteja boikotoiden. Opiskelijat ovat vaatineet muun muassa loppua kuningas Mswati III:n hallinnolle.

Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Eswatini kertoi lauantaina sulkeneensa maan koulut demokratiaa vaativien mielenosoitusten keskellä.

Aiemmin Swazimaana tunnetun pienen kuningaskunnan oppilaat ja opiskelijat ovat osoittaneet viikkojen ajan mieltään muun muassa oppitunteja boikotoiden. Opiskelijat ovat vaatineet ilmaista koulunkäyntiä ja loppua kuningas Mswati III:n hallinnolle.

Pääministeri Cleopas Dlamini kertoi hallinnon päättäneen sulkea koulut toistaiseksi ja päätöksen tulevan voimaan välittömästi.

Demokratiaa vaativien aktivistien mukaan kouluille on lähetetty tällä viikolla armeijan ja poliisin henkilöstöä. Lisäksi useita opiskelijoita kerrotaan otetun kiinni.

Mswati III on hallinnut Eswatinia vuodesta 1986. Kuninkaan on kritisoitu elävän leveästi, vaikka hänen oma valtionsa on yksi maailman köyhimpiä. Häntä on myös syytetty poliittisten puolueiden tukahduttamisesta.