Syyrian pohjoisosan koronatilanne on hyvin vaikea, varoittaa lääkärijärjestö. Virus leviää maan koillisosassa huolestuttavaa vauhtia.

Pohjois-Syyriassa on meneillään tähänastisista vakavin korona-aalto. Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Pohjois-Syyriasta on loppumassa koronahoidossa sekä happi että koronatestit, eikä myöskään koronarokotteita ole tarpeeksi.

Suomen Punainen Risti on sekin korostanut, että vuosikymmenen sisällissotaa käyneen Syyrian humanitaarinen tilanne pahenee päivä päivältä.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Syyrian luoteisosissa terveydenhuolto on kriittisessä tilassa ja maan koillisosassa virus leviää huolestuttavaa vauhtia.

”Rokotettujen määrä on Pohjois-Syyriassa hyvin matala. Vain noin kolme prosenttia alueen aikuisväestöstä on täysin rokotettu koronaa vastaan”, kertoi järjestön Syyrian hätäavun päällikkö Hanna Majanen STT:lle.

Hänen mukaansa rokotteita on jaettu alueella hitaasti, ja ihmiset myös epäröivät rokotteiden ottamista.

”Tilanne on joillakin seuduilla jo paha. Heikoimmassa asemassa ovat leiriolosuhteissa asuvat sekä terveydeltään riskiryhmiin kuuluvat.”

Yli kymmenesosa kaikista koronatartunnan saaneista asuu Syyrian sisäisille pakolaisille tarkoitetuilla leireillä.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön Syyrian työn johtaja Francisco Otero y Villar sanoo, että he näkevät epidemian laajuuden suoraan sairaaloissaan.

”Ihmiset, jotka tarvitsevat epätoivoisesti happea tai tehohoitoa, ovat jumissa jonoissa, koska vuodepaikkoja ja hengityskoneita ei ole tarjolla. Siksi kuolleisuus on nyt suurempi aiempiin aaltoihin verrattuna”, hän kertoo tiedotteessa.

Pohjois-Syyrian terveydenhuoltojärjestelmä oli vaikeuksissa ja sairaanhoito riippuvaista humanitäärisestä avusta jo ennen pandemiaa.

”Nyt on tärkeämpää kuin koskaan auttaa laitoksia, jotta ne eivät romahda täysin pandemian takia”, Majanen painottaa.

Hänen mukaansa sekä varakkaiden valtioiden että järjestöjen lisäapu on tarpeen.

Järjestö korostaa, että koronarokotteiden, -testien ja muiden tarvikkeiden patentteihin tehtävät poikkeukset ovat toimiva keino parantaa tilannetta. Jos patenteissa joustetaan, tarvikkeita on mahdollista valmistaa edullisemmin. Avustusjärjestön mukaan valtioiden on laitettava ihmishenget lääkeyhtiöiden taloudellisten etujen edelle, jotta pandemiaa päästäisiin torjumaan myös konfliktialueilla ja matalan tulotason maissa.

EU:n ja sen osana Suomen kanta Maailman kauppajärjestö WTO:ssa on, että patenttien vapauttaminen ei ole vastaus rokotepulaan, kertoi ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa aiemmin STT:lle.

”Meidän näkökulmastamme rokotepatentit eivät ole varsinainen ongelma. Kyse on siitä, että on ollut haasteita kasvattaa koronarokotteiden tuotantokapasiteettia riittävässä määrin. On puuttuvaa valmistuskapasiteettia ja puuttuvaa tietotaitoa. On myös ollut puutetta erilaisista raaka-aineista ja jonkin verran puutteita valmistukseen käytettävistä välineistä”, Vaaranmaa sanoi.