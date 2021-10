Venäjällä koronatautiin kuolee päivittäin noin tuhat ihmistä, maan epidemiatilanne on synkempi kuin koskaan

Pandemian aikaisen ylikuolleisuuden arvioidaan olevan Venäjällä noin kolminkertaista verrattuna virallisiin kuolinlukuihin. Maan johto ei suunnittele uusia koronarajoituksia.

Venäjällä koronaviruksesta johtuvien kuolemien määrä lähti kesäkuussa voimakkaaseen kasvuun, joka ei ole edelleenkään tasaantunut. Maassa todetaan nyt päivittäin noin tuhat korona­virus­kuolemaa.

Lauantaina maa raportoi 1 002 kuoleman­tapauksesta. Se on enemmän kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana.

Valtion viranomainen on raportoinut pandemian aikana yhteensä yli 220 000 kuolemaa. Virallisiin kuolinlukuihin lasketaan vain ne tapaukset, jossa koronatauti on ollut potilaan ainoa terveysongelma.

Valtiollisen tilastotoimisto Rosstatin mukaan koronaviruksesta johtuneita kuolemia on ollut yhteensä noin 418 000. Rosstat laskee koronaviruksesta aiheutuneisiin kuolemiin myös tapaukset, joissa koronavirus on ollut yksi useammasta kuolemaan vaikuttaneista tekijöistä.

The Moscow Times -sanomalehden mukaan maan viranomaisia on kritisoitu korona­kuolemien alitilastoimisesta pandemian alusta saakka.

Pandemian aikaisen ylikuolleisuuden arvioidaan olevan yli 660 000 kuoleman­tapausta. Ylikuolleisuuden määrä on laskettu vertaamalla pandemian aikaista väestön kokonais­kuolleisuutta vuoden 2019 kuolleisuustilastoihin.

Koronakuolemat näkyvät jopa Venäjän väkiluvussa, joka on supistunut kuluneen vuoden aikana enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen, kun mukaan ei lasketa siirtolaisuutta. Kun huomioidaan vain syntymät ja kuolemat, venäläisten määrä väheni vuoden 2020 lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun noin 997 000:lla.

maan johtajat selittävät hallinnasta riistäytynyttä epidemiatilannetta deltavariantin vaikutuksella ja alhaisella rokotekattavuudella.

Kreml kuvasi viime viikolla maan korona­kuolleisuutta korkeaksi ja rokotuskattavuutta kelvottoman alhaiseksi, mutta torjui silti vaatimukset uusista rajoitustoimista kertoen haluavansa suojella maan taloutta.

Useat venäläiset pelkäävät toisintoa vuoden 2020 keväällä tapahtuneesta sulkutilasta, jolloin pienet ja keskisuuret yritykset jäivät vaille valtion tukea ja tavalliset kansalaiset kärsivät taloudellisesti rajoitustoimista, kirjoittaa The Guardian.

Tartuntojen kokonaismäärä on maailmanlaajuisesti laskussa, mutta ilmaantuvuus Venäjällä on ennätysluvuissa. Maanantaina Venäjällä kerrottiin 34 325 uudesta tartunnasta, joka on enemmän kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana. Samalla Venäjällä todetut korona­virus­tapauksien määrä ylitti kahdeksan miljoonan tartunnan rajan.

Vasta noin 35 prosenttia venäläisistä on ottanut kaksi rokoteannosta. Syyskuussa julkaistun mielipidemittauksen mukaan 52 prosenttia venäläisistä ei halua ottaa kotimaansa tuottamaa rokotetta.

Venäjä toi nopeasti markkinoille oman rokotteensa, Sputnik V:n. Sen juhliminen maailman ensimmäisenä rokotteena covid-19-tautia vastaan sai rokotteen kehittämisen vaikuttamaan joidenkin silmissä geo­poliittiselta kilvalta.

Venäläisten skeptisyys rokotetta kohtaan pahentaa maan terveyssektorin työvoima­pulaa samaan aikaan, kun sairaalahoidon tarve lisääntyy vakavien koronatautitapausten vuoksi. Joillakin alueilla hoitohenkilökunnalta vaaditaan työntekoa varten koronarokote.

Terveysministeri Mihail Muraško on vedonnut pandemian aikana töistään pois jääneisiin ja eläköityneisiin lääkäreihin, jotta nämä ottaisivat koronarokotteen ja palaisivat töihin.