Ilmoitus mielenosoittajien vapauttamisesta tuli vain päiviä sen jälkeen, kun sotilasjuntta suljettiin Kaakkois-Aasian maiden kokouksen ulkopuolelle.

Yangon

Myanmarissa sotilasjuntta kertoo vapauttavansa yli 5 000 ihmistä, jotka on vangittu mielenosoituksista vallankaappausta vastaan.

Juntan komentaja Min Aung Hlaingin mukaan kaikkiaan 5 636 vankia vapautetaan Thadingyut-festivaalin yhteydessä myöhemmin lokakuussa.

Myanmar on ollut kaaoksessa vallankaappauksesta lähtien. Maassa on puhjennut helmikuisen vallankaappauksen jälkeen useita mielenosoituksia, joita juntta on tukahduttanut väkivaltaisesti.

Paikallisen tarkkailujärjestön mukaan mielenosoituksissa on saanut surmansa jo yli 1 100 ihmistä. Vangittuna on tällä hetkellä yli 7 000 mielenosoittajaa. Heidän joukossaan on muun muassa amerikkalainen toimittaja Danny Fenster, joka on ollut vangittuna toukokuusta asti.

Sotilasjuntta ei ole antanut lisätietoja siitä, keitä vapautettavien mielenosoittajien listalla on. Edellisen kerran vangittuja mielenosoittajia vapautettiin suurempi määrä kesäkuussa, jolloin vankiloista päästettiin runsaat 2 000 sotilasjunttaa vastustanutta ihmistä, mukaan lukien toimittajia.

Maanantainen ilmoitus mielenosoittajien vapauttamisesta annettiin vain päiviä sen jälkeen, kun juntan komentaja päätettiin jättää kutsumatta Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön (Asean) lokakuun lopussa järjestettävään kokoukseen. Asean ilmoitti perjantaina, että kokoukseen voi osallistua Myanmarista vain poliittisesti sitoutumaton edustaja.

Kaakkois-Aasian maat välttävät yleensä puuttumasta toistensa sisäisiin asioihin, minkä takia yhteistyöjärjestöä on kritisoitu tehottomaksi. Asean on kuitenkin ottanut vahvan kannan Myanmarin tilanteeseen ja kritisoinut sotilasjuntan kovia otteita mielenosoittajia vastaan.

Myanmar on puolestaan syyttänyt järjestöä maan sisäisiin asioihin sekaantumisesta.