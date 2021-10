Swazimaa sulki koulunsa oppilaiden aktivismin takia. Mielenosoitusaalto on kestänyt koko syksyn.

Afrikan eteläosassa sijaitseva Eswatini eli Swazimaa sulki kaikki koulunsa viime viikonloppuna, pääministeri Cleopas Dlaminin mukaan ”välittömästi ja toistaiseksi”.

Syy on poikkeuksellinen. Ennen sulkemista kouluihin oli määrätty sotilaita ja poliiseja estämään koululaisten mielenosoituksia, jotka olivat kestäneet viikkoja.

Lukiolaiset olivat boikotoineet tunteja ja järjestäneet muita protesteja, joissa vaadittiin muun muassa demokratiaa ja kahden vangitun demokratiamielisen kansanedustajan vapauttamista.

Yhteensä 17 oppilasta, yksi heistä seitsenvuotias, on pidätetty, kertoo tiedottaja Lucky Lukhele demokratiaa ajavasta Swaziland Solidarity Network -järjestöstä.

Sotilaat oli Lukhelen mukaan määrätty kouluihin ”pelottelemaan” oppilaita, mutta sillä oli hänen mukaansa vastakkainen vaikutus mielenosoittajiin.

Tapahtumat kytkeytyvät laajempaan demokratiamielenosoitusten aaltoon.

”On väärin, että roistot ja juopot käyttävät heitä [lapsia] saavuttaakseen salattuja ja pirullisia motiivejaan”, Swazimaan kuningas Mswati III sanoi viime viikon perjantaina.

Pohjois-Savon kokoinen, runsaan miljoonan asukkaan Swazimaa on alueellisten jättien Etelä-Afrikan ja Mosambikin ympäröimä. Se on Afrikan viimeinen absoluuttinen monarkia. Poliittiset puolueet on kielletty, ja kuninkaalla on yksinvalta nimittää ja erottaa ministerit, tuomarit ja muut tärkeät virkamiehet. Vapaata mediaa ei ole.

Demokratiaa vaativat mielenosoittajat eivät vastusta pelkästään hallintomuotoa, vaan myös kuningasperheen ja muun eliitin keräämää vaurautta, kun yli puolet väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.

Mswati III:n arvonimi on ngwenyama, joka tarkoittaa kirjaimellisesti leijonaa ja käytännössä kuningasta.

Mielenosoituksiin ovat osallistuneet myös muun muassa julkisen liikenteen kuljettajat. Bussien ja taksien ollessa poissa käytöstä ihmiset ovat monin paikoin joutuneet kävelemään kaupunkien välillä.

”Mielestäni Eswatinissa on käynnissä vallankumous, ei pelkästään protesteja”, sanoo HS:lle Eugene Dube, joka toimii The Swati Newsweek -verkkolehden politiikan uutispäällikkönä.

Hänen mukaansa mielenosoitukset kumpuavat korruptiosta, poliisiväkivallasta, nepotismista, huonosta hallinnosta ja poliittisesta suvaitsemattomuudesta.

Julkisen liikenteen työntekijät tanssivat demokratiamielenosoituksessa bussiasemalla Manzinin kaupungissa Swazimaassa tiistaina.

Dube sanoo joutuneensa pakenemaan työnsä takia. Hän jätti kotimaansa poliisien tehtyä ratsian hänen kotiinsa ja otettua hänet kiinni väliaikaisesti, hänen mukaansa täysin syyttä.

Dube kertoo, että toimittajien ja hallintoa kritisoivan median häirintä ja uhkailu on arkipäivää ja turvallisuuskoneisto myös pahoinpitelee toimittajia ja aktivisteja surutta.

Kuvakaappaus AFP:n videolta näyttää panssaroidun poliisiajoneuvon Manzinissa tiistaina.

Koska kuninkaalla on tiukka ote mediasta, luotettavaa tietoa maan tapahtumista on vaikea saada.

”Valtio katkaisi pääsyn internetiin sen jälkeen, kun kuningas usutti sotilaat ja poliisit demokratia-aktivistien kimppuun, minkä seurauksena yli 74 ihmistä tapettiin”, Dube sanoo.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoo kuolleita olevan jo yli 80. Keskiviikkona yhden ihmisen kerrottiin kuolleen ja vähintään 80 loukkaantuneen, kun turvallisuusjoukot pyrkivät hajottamaan mielenosoituksia pääkaupunki Mbabanessa ja Manzinissa.

”Tämä on resepti sodalle. Kuningas taistelee sodassa ja tekee maasta hallitsemattoman, koska hän käyttää sotajoukkoja”, ammattiliitto Amalgamated Trade Union of Swazilandin puheenjohtaja Wonder Mkhonza sanoi uutistoimisto AFP:lle.

”Diktatuurin strutsimainen ajatusmaailma on vähintäänkin häpeällistä. Vallassa oleva eliitti on vakaasti päättänyt romahduttaa koko maan, ja he tulevat joutumaan vastuuseen teoistaan.”

Swazimaan hallintopääkaupunki on Mbabane.

Jos kyseessä on vallankumousyritys, kuten Eugene Dube tapahtumia kuvailee, on sen tavoitteiden toteutuminen Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Katariina Mustasillan mukaan todennäköisempää, jos liikehdintä pysyy väkivallattomana.

”Massaprotestiliikkeet ja väkivallattomat vastarintaliikkeet ovat tilastollisesti paljon vaarallisempia varsinkin epädemokraattisille hallintojärjestelmille”, Mustasilta kertoo HS:lle.

”Tämä siitä huolimatta, että usein uskotaan väkivaltaisten ja aseellisten liikkeiden olevan tehokkaita tai vaarallisia hallinnolle.”

Tämä johtuu siitä, että väkivalta usein ajaa maltillisemmat voimat pois protestiliikkeiden parista, jolloin äärielementit saavat suuremman roolin niissä.

Muutosvoima asuu Mustasillan mukaan nimenomaan protestiliikkeiden laajassa kannatuksessa.

Myös hallinnon reagoinnilla ja sen toimilla on Mustasillan mukaan suuri vaikutus protestiliikkeiden luonteeseen ja muotoon. Jos toimet ovat väkivaltaisia, eikä protestiliike tai -liikkeet ole kovin hyvin organisoitunutta, väkivaltainen sorto voi johtaa liikkeiden radikalisoitumiseen.

Mustasilta kertoo, että Swazimaan johto on pyrkinyt kuvaamaan protestiliikkeet rötöstelijöinä, joita ohjaillaan ulkoapäin, erityisesti Etelä-Afrikasta. Hänen mukaansa tässä ei ole perää.

”Protestit ovat syntyneet maan sisäisistä syistä ja Eswatinin kansalaiset ovat etunenässä nykyisissä protesteissa.”