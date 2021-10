Kongressi kahlitsee presidentti Joe Bidenin ilmastolupauksia Yhdysvalloissa. Kiinankaan ilmastopolitiikka ei ole vain maan johtajan Xi Jinpingin käsissä.

Washington

Ilmastonmuutosta ei hillitä ilman Yhdysvaltoja ja Kiinaa, mutta sunnuntaina alkavan Glasgow’n ilmastokokouksen alla maiden välit ovat hyiset.

Yhdysvaltain presidentti, demokraatti Joe Biden on Kiina-politiikassa jatkanut edeltäjänsä, republikaani Donald Trumpin vastakkainasettelun linjaa. Biden on julistanut, että käynnissä on Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kilpailu siitä, kumpi maa on tämän vuosisadan vahvin suurvalta.

Kiina taas sietää entistä huonommin Yhdysvaltain kritiikkiä sen ihmisoikeusloukkauksista ja Taiwanin painostamisesta.

Suurvaltakilpailun voitto voi kuitenkin muuttua katkeraksi, jos geopoliittiset jännitteet tulevat kunnianhimoisen ilmastopolitiikan tielle.

Kiinan osuus maailman vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä on runsas neljännes ja Yhdysvaltain 11 prosenttia. Yhdessä ne ovat vastuussa lähes 40 prosentista maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

Yhdysvaltain päästöt ovat enimmäkseen laskeneet jo viidentoista vuoden ajan. Kiina on luvannut, että sen päästöt kääntyvät laskuun vuonna 2030.

Kiinan ilmastopolitiikkaa arvostetussa Duken yliopistossa seuraava tutkija Jackson Ewing sanoo, että uskottavien mallinnusten mukaan Kiinan päästöhuippu on edessä paljon luvattua aiemmin, ehkä jo vuonna 2024.

Syyskuussa Kiina ilmoitti lopettavansa uusien hiilivoimaloiden rahoittamisen maan ulkopuolella. Yhdysvallat taas on luvannut leikkaavansa päästönsä puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi sähköntuotannon pitäisi olla kokonaan päästötöntä vuoteen 2035 mennessä.

Kiina on luvannut olla hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä. Yhdysvallat on luvannut saman vuoteen 2050 mennessä.

Lupausten toteuttamiseen on matkaa, ja tutkijoiden mukaan on kiire.

2010-luvun puolivälissä Yhdysvallat ja Kiina tekivät yhteistyötä ilmastopolitiikassa. Se lähetti muulle maailmalle vahvan viestin, että maailman suurimmat saastuttajat ottivat ongelman vakavasti, Ewing sanoo.

”Sillä viestillä oli iso merkitys.”

Maiden ilmastodiplomatia on yhä osin samojen henkilöiden käsissä, mutta ympäristö on muuttunut maiden suhteiden huonontuessa.

Kiina on tehnyt selväksi, ettei ilmastopolitiikkaa voi erottaa muista kysymyksistä.

”Yhdysvallat toivoo, että ilmastoyhteistyö voi olla Yhdysvaltain ja Kiinan suhteiden keidas, mutta jos keidasta ympäröi aavikko, sekin lopulta aavikoituu”, Kiinan ulkoministi Wang Yi sanoi syyskuussa.

Tämä jännite näkyy myös Bidenin hallinnon sisällä. The Washington Post -lehden mukaan ilmastolähettiläs John Kerry on ollut napit vastakkain turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivanin kanssa siitä, pitäisikö Kiinaa kohdella pehmeämmin, jotta se vähentäisi päästöjään nopeammin.

Geopolitiikan merkitys Yhdysvaltain ja Kiinan ilmastotoimissa voi silti olla luultua pienempi. Kummankin maan kovimmat ilmastotaistelut käydään kotimaassa.

Torstaina Valkoinen talo esitti 555 miljardin dollarin tukia, verohelpotuksia ja muita julkisia investointeja päästöjen vähentämiseen. Toteutuessaan summa olisi maan historian suurin tuki ilmastonmuutoksen vastaiselle taistelulle. Se myös pelastaisi Bidenin kasvot Glasgow’ssa.

Toteutumisen tiellä on se, ettei presidentin oma puolue demokraatit ole päässyt kongressissa lopulliseen sopuun kahdesta jättimäisestä lakipaketista, jotka sisältävät myös ilmastotoimet. Lähtiessään kohti Eurooppaa ja Glasgow’ta Biden ei voinut vielä tuulettaa voittoa.

Yhdysvaltain sisäpoliittinen vääntö ei ole jäänyt Kiinalta huomaamatta, tutkija Ewing sanoo.

”Kiina seuraa Yhdysvaltain toimia tietyllä skeptisyydellä”, hän sanoo.

Kiina on nähnyt, ettei Yhdysvaltain ilmastopolitiikan jatkuvuuteen voi luottaa. Sen jälkeen, kun maa 2010-luvun puolivälissä teki Yhdysvaltain kanssa ilmastoyhteistyötä, valtaan nousi Donald Trump, joka heitti Pariisin ilmastosopimuksella vesilintua.

Mistä Kiina tietää, ettei niin käy uudestaan?

Kiinassa vaalit eivät heiluta ilmastopolitiikkaa, mutta Ewingin mukaan on täysin virheellistä kuvitella, että maan korkeimmalla johdolla olisi sielläkään vapaat kädet toimia. Maan sisällä on paljon kilpailevia intressejä, jotka vääntävät siitä, miten korkealle ilmastonmuutos agendalla nousee.

”Se on Kiinassakin sotkuista.”

Kiina on tänä syksynä kärsinyt energiakriisistä, joka on Ewingin mukaan vahvistanut niitä ääniä, joiden mukaan hiilivoimaa tarvitaan vielä turvaamaan energiantuotannon perusta.

Aurinkopaneelitehtaan työntekijä tarkasteli paneeliin tulevaa kalvoa itäkiinalaisessa Zhejiangissa.

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen ilmastoyhteistyö on väistämättä kytköksissä myös kauppa- ja teollisuuspolitiikkaan. Yhdysvallat on esimerkiksi asettanut tuontitulleja kiinalaisille aurinkopaneeleille ja pakotteita kiinalaisyrityksille, joilla on aurinkopaneelituotantoa uiguurivähemmistöä sortavassa Xinjiangissa.

"Samaan aikaan haluamme mahdollisimman paljon aurinkopaneeleita mahdollisimman laajalle mahdollisimman nopeasti”, Ewing sanoo.

Jonkinlainen sopu olisi hyväksi.

Mutta on niitäkin, jotka näkevät Kiinan ja Yhdysvaltain jännitteisissä väleissä mahdollisuuden. Jos ilmastopolitiikasta tulisi yksi suurvaltakilpailun näyttämö, se voisi kirittää maita lyömään toisensa vihreässä siirtymässä, Ewing selittää ajatusta. Syntyisi hyvän kierre.

”Yhteistyö ei ole taattua, mutta kilpailu on väistämätöntä.”