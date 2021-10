Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Saksa

Bild-lehden päätoimittaja erotettiin: Syytetään salasuhteista harjoittelijoihin

Julian Reichelt on aiemmin myöntänyt sotkeneensa yhteen työhön liittyviä ja yksityisiä suhteita. Yhtiö ei kuitenkaan löytänyt tämän toiminnasta erottamiseen riittäviä syitä ennen The New York Timesin selvitystä.

