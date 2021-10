Väkivalta on lisääntynyt Ecuadorissa entisestään viime aikoina.

Ecuadorissa presidentti Guillermo Lasso julisti maahan maanantaina hätätilan huumeväkivallan vuoksi. Hätätilan on määrä kestää kaksi kuukautta. Lasso on myös määrännyt poliisin ja armeijan kaduille.

Televisiossa pitämässään puheessaan Lasso sanoi, että Ecuador on viime vuosina muuttunut huumeita salakuljettavasta maasta huumeita käyttäväksi maaksi.

Lasso nimitti maanantaina myös uuden puolustusministerin. Virkaan astui eläköitynyt kenraali Luis Hernandez. Lasso perusteli nimitystä yleisen turvallisuuden puutteella Ecuadorissa.

Väkivalta on lisääntynyt Ecuadorissa viime kuukausina. Viranomais­lähteiden mukaan tammi–lokakuun aikana maassa on tehty lähes 1 900 henkirikosta, kun koko viime vuonna luku oli noin 1 400.

Ecuador on kärsinyt toistuvista verisistä vankilataisteluista.

Viimeisimmässä vankilajengien yhteenotossa syyskuun lopussa ainakin 118 vankia kuoli ja 86 vankia haavoittui Guayaquilin vankilassa. Kyseessä oli yksi eniten uhreja vaatineista vankilataisteluista Etelä-Amerikassa.

Tänä vuonna Ecuadorin vankiloissa on kuollut kaikkiaan noin 240 vankia. Vankiloista on tullut taistelukenttiä tuhansille vangeille, joilla on yhteyksiä Meksikon voimakkaisiin huumekartelleihin. Maan ylitäysissä vankiloissa kärsitään yleisesti työntekijäpulasta.