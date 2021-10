Maanantaina kuollut Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Colin Powell oli mukana Ronald Reaganin seurueessa Helsingissä vuonna 1988. Tarinan mukaan Powell olisi käännytetty yökerhon ovelta hänen ihonvärinsä vuoksi.

Tarina on hurja mutta niin uskomattoman kuuloinen, että sitä on pakko yrittää selvittää.

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Colin Powell kuoli maanantaina 84-vuotiaana. Uutinen herätti HS:n lukijassa muiston.

Lukija kertoi sähköpostiviestissään ajaneensa taksia 1980- ja 1990-luvuilla ja ällistyttäneensä amerikkalaisia asiakkaitaan kertomallaan tarinalla Powellin Helsingissä saamasta kohtelusta.

Tarinan mukaan Powell oli Helsingissä osana Yhdysvaltain presidentin seuruetta, joka halusi lieventää aikaero­rasitusta neuvottelu­matkalla Moskovaan. Päivän töiden jälkeen Powell, Yhdysvaltain ensimmäinen afro­amerikkalainen kenraali, olisi lähtenyt viettämään iltaa Helsingin kuumimpaan yökerhoon.

Tai yritykseksihän se jäi.

”Käsi nousi ovella pystyyn. Oli sen illan osalta mustien miesten kiintiö täysi. Näin maailman suurimman asevoiman komentajan oli nöyrryttävä vielä suuremman tahon edessä. Tämä kovin huvitti ja ihmetytti matkustavaisia taksissa tätä kertoessani”, lukija kirjoittaa.

Onko juttu kuitenkaan totta?

Sikäli juttu olisi täysin mahdollinen, että Powell on vieraillut Helsingissä ainakin kahdesti matkallaan Moskovaan. Uskottavin vaihtoehto olisi vuosi 1988, jolloin aikaa baarikäynnille olisi ollut enemmän.

Powell toimi presidentti Ronald Reaganin kansallisen turvallisuuden neuvon­antajana, kun Reagan neuvotteli Mihail Gorbatšovin kanssa Moskovassa toukokuussa 1988.

Suurin osa neuvottelijoista lensi suoraan Moskovaan. Powell kuitenkin tosiaan oli mukana pienessä presidentin seurueessa, joka vietti Helsingissä kolme alkukesän heleää päivää 26.–29. toukokuuta 1988.

Reagan tapasi tasavallan presidentin Mauno Koiviston, mutta piipahduksen varsinainen tarkoitus oli lieventää aikaero­rasitusta ennen rankkoja neuvotteluja. Ohjelmassa oli siis ahkeraa rentoutumista. Ronald ja Nancy Reagan kävelivät Munkkiniemen­rannassa ja juttelivat koiraa ulkoiluttaneiden tyttöjen kanssa. Ulkoministeri George Shultz kävi Suomen­linnassa ja vieraili Helsingin juutalaisessa seurakunnassa sapattiaterialla.

Joten miksei Powell olisi voinut yrittää käydä drinkeillä?

Ronald Reagan tapasi neuvonantajiaan hotelli Kalastajatorpalla vuonna 1988. Collin Powell istui neuvottelu­pöydässä Reaganin vasemalla puolella.

Powell oli Moskovassa aseriisuntaa käsitelleissä neuvotteluissa keskeisessä roolissa ja toimi Helsingissä muun muassa tiedottajana. Valokuvissa hänet nähdään Reaganin vierellä. Powell oli kurinalainen sotilas, joka siis oli matkalla neuvottelemaan maailman­historiallisista askeleista kylmän sodan lopettamiseksi.

Ei kai se siltikään ole täysin mahdotonta. Unirytmihän oli sekaisin, ja ehkäpä kaunis toukokuun valo olisi houkutellut Powellia tutustumaan kaupunkiin.

Kokousjärjestelyissä mukana ollut emeritus­diplomaatti Petri Tuomi-Nikula purskahtaa nauruun kuullessaan tarinan.

”Kyllä se hyvin epätodennäköiseltä kuulostaa”, Tuomi-Nikula sanoo. ”Ei sen vuoksi, ettei sellaista olisi voinut tapahtua, tapahtuuhan sitä tänäkin päivänä. Vaan siksi, että siitä olisi varmasti saatu tieto.”

Tarina kuitenkin soittaa hälytyskelloja, joten Tuomi-Nikula pirauttaa vielä toisellekin järjestelyissä mukana olleelle. Ei, tarina tuskin mitenkään voi olla totta.

Tuomi-Nikula sanoo pitävänsä mahdollisena, että kuvitellusta Powellin portti­kiellosta on jo aikoinaan kokouksen yhteydessä liikkunut jonkin sortin kapakkahuhu – kenties joku on ravintolan pöydässä aprikoinut, voisiko edes noin mahtava mies päästä Helsingissä yökerhoon, jos sattuu olemaan musta. Ja siitä juttu on ehkä lähtenyt vyörymään niin, että sitä on kerrottu totena Helsingin takseissa 1990-luvulla.

”Mutta jos todella olisi tapahtunut niin, että Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvon­antajalta olisi evätty pääsy ravintolaan Helsingissä, siitä olisi varmasti kuultu [järjestäjien piirissä]”, Tuomi-Nikula sanoo.

Kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Collin Powell puhui Helsingissä vuonna 1988.

Tarina murenee entisestään, kun Tuomi-Nikula muistelee Powellin taiteilija­tyttären vierailua Rovaniemellä vuonna 2003.

Jopa tyttärellä oli kaiken aikaa mukanaan turvamies vain siksi, että hänen isänsä Powell oli tuolloin Yhdysvaltain ulkoministeri. Vuonna 1988 Powell ei ollut ulkoministeri vaan Reaganin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja. Sekin on kuitenkin niin tärkeä asema, että Yhdysvaltain salaisen palvelun agentit seurasivat mukana kaikkialla.

Jos Powellilla olisikin siis alkanut suu napsaa toukokuisessa Helsingissä 1988 keskellä maailman­historiallisia neuvotteluja, on melkoinen mahdottomuus, että hän olisi lähtenyt jonottamaan portsarien armoille. Visiitti olisi sovittu etukäteen, ravintola tarkastettu huolella ja sisäänpääsy hoidettu huomiota herättämättä.

Sama pätee Powellin toisen vierailun yhteydessä. Hän vieraili Helsingissä toisenkin kerran matkalla Moskovaan 1991.