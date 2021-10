Kuningatar sanoo jokaisen olevan juuri niin vanha kuin itse kokee.

Britannian hallitseva monarkki kuningatar Elisabet II on kieltäytynyt vanhuutta juhlistavasta palkinnosta, koska ei koe olevansa tarpeeksi iäkäs. Kuningatar täytti keväällä 95 vuotta.

Kuningattarelle oltiin myöntämässä The Oldie -lehden vuosittaista Vuoden vanhus -palkintoa (the Oldie of the Year). Palkinto on aiemmin myönnetty muun muassa kuningattaren edesmenneelle puolisolle prinssi Philipille ja kuningattaren omalle äidille.

Kuningatar kuitenkin kohteliaasti kieltäytyi palkinnosta. Kuningattaren assistentti Tom Laing-Baker välitti The Oldielle kuningattaren pahoittelut.

”Hänen majesteettinsa uskoo, että jokainen on juuri niin vanha kuin tuntee olevansa, eikä kuningatar koe täyttävänsä palkinnon kriteerejä”, Laing-Baker sanoi vastauksessaan lehdelle.

The Oldie myöntää palkinnon vuosittain ihmisille, jotka ovat korkeasta iästään huolimatta antaneet erityisen panoksen yhteisölleen.

Kuningattaren kieltäydyttyä palkinto annettiin viisi vuotta nuoremmalle tanssija-näyttelijä Leslie Caronille.

Iästään huolimatta kuningatar Elisabet ei ole vetäytynyt julkisuudesta tai monarkin tehtävistään. Uutistoimisto AFP kertoo, että viime viikolla kuningatar nähtiin ensi kertaa julkisuudessa kävelykepin kanssa.

AFP:n lisäksi palkinnosta kertoi esimerkiksi The Guardian.